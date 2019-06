Oranje op valreep naar finale Nations League

In 2018 wonderlijk snel gereanimeerd, in 2019 finalist op het ‘mini-EK’ – Oranje kan voorlopig blijven lachen, bondscoach Koeman kan op zijn gekende wijze blijven grijnzen. Of de finaleronde van de Nations League een ‘mini-EK’ kan worden genoemd, zoals her en der gebeurde om het cachet te geven, is de vraag natuurlijk, maar het staat voorlopig toch aardig op het rapport van Koemans tijdvak.

Op het tandvlees ontglipte Oranje in de verlenging naar de finale tegen het uiteindelijk nog onsamenhangender Engeland (3-1). De tegenstander is zondag in Porto het Portugal van Ronaldo, die tegen Zwitserland drie keer scoorde.

Waar ging het om, woensdag in de eerste halve finale van Porto en gisteren in Guimaraes? Dat is nog niet zo één-twee-drie te zeggen. Het gaat, hoe verwarrend dat voor menigeen ook blijft, niet om rechtstreekse kwalificatie voor het EK van volgend jaar. Die is alleen te verdienen in het kwalificatietoernooi daarvoor, dat deze maand wordt vervolgd en waarin Duitsland en Noord-Ierland van Oranje zouden kunnen weglopen.

Prijzengeld Het gaat ook niet om niets. De geldprijzen zijn hoger dan zou kunnen worden gedacht. De bonden van de halve-finalisten zijn al verzekerd van 4,5 miljoen euro en de bonussen in de finaleronde lopen op van 2,5 miljoen voor de nummer vier tot 6 miljoen voor de winnaar. De sportieve waarde van het nieuwe toernooi in bredere zin kan na verloop van enige jaren pas worden bepaald, maar het lijkt te makkelijk het als weer zo’n nutteloze noviteit af te doen. In engere zin is de Nations League al goed gebleken voor Oranje en coach Koeman. In de poule met Frankrijk en Duitsland hadden ze niets te verliezen. Ze wonnen des te meer met de ongedachte vorming van een nieuwe ploeg. De Engelse coach Southgate had gisteren geen van de zeven spelers opgesteld die bij de Champions League-finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur waren betrokken. Zonder de dominante Liverpool-aanvoerder Henderson was Engeland, met tal van jonge internationals, aan te zien dat het niet ingespeeld was.

Aanvallend ongecoördineerd Koeman stelde er een vastere formatie tegenover, maar het verschil was niet of nauwelijks te zien. Het Liverpool-duo Van Dijk en Wijnaldum verscheen zoals aangekondigd aan de aftrap, en Koeman had zijn middenveld gehandhaafd – zonder Van de Beek nog, die zich bij Ajax dit seizoen goed ontwikkelde. Die ploeg speelde nu voetbal zonder angel: aanvallend ongecoördineerd, vooral spits Depay. Op het middenveld moest Frenkie de Jong, opgevangen vaak door Delph, al niet voor het eerst ervaren hoe grotere tegenstanders zich op hem gaan instellen. Daarbij ging ook het andere talent, verdediger De Ligt, nog eens in de fout. Hij vloerde Rashford, die zelf de strafschop benutte (0-1). Voordat Oranje na rust aanstalten maakte om de Engelsen terug te drukken, was het talent Sancho nog een vrije kopkans geboden. Depay had met een gehaast schot geantwoord – tekenend allemaal voor het magere peil. Koeman riep Promes en Van de Beek als invallers op, voor Babel en De Roon. Nee, van een al te vaste ploeg kan hij nog niet uitgaan, wat in toch nog altijd het stadium van opbouw zo vreemd niet is. Weldra maakte Oranje dan toch gelijk – onder Koeman zit nooit alles tegen. De Ligt kopte krachtig in na een hoekschop van Depay (1-1). Nu toog ook Engeland weer voorwaarts, met Henderson als invaller. Een doelpunt van Lingard na diens pass werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel, hoe moeilijk te zien ook. Nee, onder Koeman zit nooit alles tegen. In de slotfase van de reguliere tijd, waarin het over en weer was gegaan, had Depay nog een grote kans gemist. Ook de spits, die zich zo graag onderscheidt, grossierde in slordig- dan wel lichtzinnigheden. Maar zie, al vroeg in de verlenging kreeg Oranje weer zo’n voor Koemans tijdvak tekenende opsteker. Nu ging Stones lelijk in de fout, en Depay dacht te kunnen toeslaan. Ook dat lukte niet, nu dacht Promes het te kunnen doen. Maar uiteindelijk tolde de bal via verdediger Walker in het doel (2-1), een lekker doelpunt natuurlijk (weer) voor Oranje en Koeman, maar hoe typerend voor de steeds chaotischer avond. Frenkie de Jong moest zich gesloopt laten vervangen door Strootman. Ook hij had zijn stempel niet kunnen drukken, maar dat hoefde ook allemaal niet. Na wéér een Engelse fout, nu van Barkley, schoof Depay de bal naar Promes (3-1). De KNVB behoudt het zicht op de ruim tien miljoen euro die de winnaar in totaal opstrijkt. Koeman won ooit als speler de enige prijs van Oranje, op het EK 1988, en hij zou nu ook de tweede kunnen winnen. Ze kunnen natuurlijk niet vergeleken worden, maar hij zou erom kunnen grijnzen.

