Oranje op één, twee en drie op 3000 meter

In de voorbeschouwingen was Achtereekte (28) namelijk ver onder de radar doorgevlogen, een radar die voornamelijk op Wüst en De Jong was gericht. Zij waren de favorieten, niet Achtereekte, die haar eerste olympische wedstrijd reed.

Maar Achtereekte, sinds dit jaar pupil van LottoJumbo-coach Jac Orie, legde de lat nog voor de dweilpauze enorm hoog in de niet uitverkochte Gangneung oval. Ze reed, met rondetijden die allen binnen de 30,2 en 32,2 lagen, naar een tijd die slechts zestien honderdsten van een seconde afzat van het baanrecord dat Ireen Wüst vorig jaar reed bij de WK Afstanden.

Op zeeniveau reden voor die rit alleen Wüst en Sablikova ooit onder de vier minuten. Dat gaf wel aan hoe goed de tijd van Achtereekte was. Zelf was ze in eerste instantie niet helemaal overtuigd dat de tijd genoeg was. Ze ging zelfs even op de tribune zitten bij haar ouders. Maar ze moest terug naar het middenterrein, toen bleek dat onder andere Wüst, De Jong en Sáblíková niet aan haar tijd kwamen.

Voor Ireen Wüst waren het heel zure acht honderdsten. Vooraf zei ze heel stoer dat als ze op waarde zou worden geklopt, ze daar tevreden mee zou zijn. Maar toen eenmaal was doorgedrongen dat ze net te traag was, kwamen op het middenterrein de emoties los.

Toch kon ze blij zijn met de zilveren medaille. Ze piekte op het juiste moment. Het zijn de vierde Spelen voor Wüst, en de eerste keer dat ze eigenlijk niet wist waar ze stond. In Turijn kwam ze net kijken, in Vancouver kwam ze van een rampjaar terug en in Sotsji was ze juist de grote favoriete. Maar hier in Zuid-Korea wist eigenlijk niemand hoe goed Wüst echt was. Ze reed dit seizoen slechts één drie kilometer op het podium, en kwam toen weg met slechts brons.

Lange tijd bleef ze onder de tijd van Achtereekte. Alleen de laatste twee rondes stortte ze in. Het brons was voor Antoinette de Jong, die zich eigenlijk nooit naar de toptijd kon toe rijden. Zij kwam uiteindelijk zeven tienden tekort.

