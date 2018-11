Oranje op de valreep naast Duitsland

Een avond lang was in Gelsenkirchen getoond dat Oranje zo goed en zo ver natuurlijk nog niet was. Krachtig leek de alweer overtrokken euforie na de 2-0 zege van vrijdag op Frankrijk de kop in te worden gedrukt. Maar aan het eind glorieerde toch weer Ronald Koeman, de bondscoach voor wie voorlopig veel meezit, wonderlijk veel soms.

Door een late treffer van aanvoerder Van Dijk (2-2) ontglipte het eerder ogenschijnlijk geslagen Oranje als poulewinnaar alsnog naar de eindronde van de Nations League, een eervol en ongedacht podium voor de ploeg in ontwikkeling. Een ontwikkeling vanzelfsprekend met piekjes en dalen, dat had op een weer curieuze avond niet duidelijker kunnen worden uitgebeeld.

De Duitse coach Löw had zijn ploeg verfrist. Iets te laat na het WK, maar dat hij en Duitsland er voldoende talent voor hebben, werd gisteren bevestigd. Dat dit iets anders zou worden dan vrijdag tegen de nu even wat verzadigde Fransen, tegen een gretiger, op eerherstel beluste tegenstander, kon al worden voorvoeld. Het werd, tot het slot, heel iets anders.

Vier vlaggen met de sterren van de Duitse wereldtitels waren vooraf op het veld omhooggehouden: 1954, ’74, ’90 en 2014. Degradatie uit de Nations League of niet, we waren hier in een groot voetballand, dat dat even duidelijk was. Op de tribune was een groot spandoek ontvouwen: ‘Wir kommen wieder, keine Frage’. Daarover hoeft inderdaad weinig twijfel te bestaan.

Frenkie de Jong

Liepen Nederlanders Fransen vrijdag van de bal, nu deden Duitsers dat bij Nederlanders. Zoals Kroos, toch niet de strijdvaardigste, Wijnaldum wegzette en, zoals de meeverdedigende aanvaller Gnabry Frenkie de Jong de bal ontnam. Ja, Frenkie de Jong – dit was opnieuw een belangrijke avond in de ontwikkeling van het ­bewierookte talent.

Hij bleef vaak verscholen, en als hij de bal had, schoof hij ‘m vaak opzij. Heel Oranje schoof, zoals het dat trouwens in de eerste helft tegen het afwachtende Frankrijk ook had moeten doen, iets wat in de jubel gauw werd veronachtzaamd. Dit was een vrolijke, vooruit spelende ploeg, heette het. Maar in sport is er ook een tegenstander. Die wilde dat gisteren niet toelaten, en zo speelde Oranje herhaaldelijk het besluiteloze voetbal waarvoor zijn recente voorgangers volop waren beschimpt.

Het is meer een constatering dan een diskwalificatie. Dit gebeurt in een ploeg in opbouw, die nog niet zo ver kan zijn als her en der toch alweer was verondersteld. Tweemaal sloeg Duitsland in de eerste helft toe, tweemaal flitsend. Gnabry draaide de bal naar Werner, die resoluut uithaalde (1-0). Ook Sané dook in het Nederlandse verdediging op en scoorde (2-0), na een fijne pass van Kroos.

Beide keren zat De Ligt mis, de tweede meer dan de eerste, toen er een te groot val viel. Het is voor de langere termijn niet slecht. De Ligt, het onmiskenbaar grote talent, voelde weer even dat hij er uiteraard nog niet is. Afgaande op zijn nuchtere houding al tot dusverre, mag ervan worden uitgegaan dat hij ook hiervan zal (willen) leren.