Oranje omzeilt tweede Scandinavische klip

De euforie duurt voort, al kenden de Nederlandse voetbalvrouwen een aantal angstige momenten tegen Denemarken. Maar na de luid bejubelde zege tegen Noorwegen omzeilde Oranje gisteren ook de tweede Scandinavische klip. Op het volgepakte en oranje gekleurde Rotterdamse Kasteel werd Denemarken met 1-0 verslagen. Door de tweede zege op rij staat Nederland op de drempel van de kwartfinales, maar honderd procent zeker is een plaats bij de laatste acht nog niet.

Lees verder na de advertentie

Door de 2-0 triomf van België gisteren op Noorwegen is het laatste groepsduel van Oranje maandag in Tilburg met de Red Flames nog van groot belang voor de verdeling van de twee tickets voor de kwartfinales. Nederland staat er uiteraard het beste voor, maar in theorie kunnen Nederland, Denemarken en België alle drie op zes punten komen en dan begint het grote rekenen. Nederland verloor eind vorig jaar een oefenwedstrijd van België, een van de vijf debutanten op dit EK.

Met de overwinning op Denemarken braken de Nederlandse vrouwen met een traditie op de drie eerder gespeelde titeltoernooien. Zowel op de EK’s van 2009 en 2013 als op het wereldkampioenschap van 2015 werd een goed resultaat in de openingswedstrijd steevast gevolgd door een teleurstellende prestatie in het tweede groepsduel.

Net als tegen de Noorse vrouwen begon Nederland met puur aanvallende intenties aan het duel met Denemarken.

Op het EK van 2009 verloor Nederland van Finland na de winst in de eerste ontmoeting met Oekraïne. Vier jaar later begon Oranje de Europese titelstrijd met een bemoedigende 0-0 tegen titelverdediger Duitsland, maar de tweede wedstrijd tegen Noorwegen ging verloren. Op het WK van 2015 werd de winst op Nieuw-Zeeland gevolgd door een nederlaag tegen China.

Maar op het eigen EK heeft Oranje de luxe van twee gewonnen duels op rij. Zoals verwacht had bondscoach Sarina Wiegman de basiself na de winst op Noorwegen intact gelaten. Haar Deense collega Nils Nielsen had een aantal wijzigingen in zijn defensie doorgevoerd. Aan de linkerkant stond nu Cecilie Sandvey die het gevaar van de snelle Shanice van de Sanden moest neutraliseren.

Net als tegen de Noorse vrouwen begon Nederland met puur aanvallende intenties aan het duel met Denemarken. Voortdurend werd in een hoog tempo de diepte gezocht naar het gevaarlijke aanvalstrio Lieke Martens (Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal) en Van de Sanden, de voor Liverpool uitkomende matchwinnaar van afgelopen zondag.

Miedema was tweemaal dicht bij een treffer en was ook betrokken bij de openingsgoal. Sherida Spitse benutte de strafschop nadat Danielle van de Donk door Nana Christiansen was neergelegd na een pass van Miedema. Een minuut later voorkwam Sari van Veenendaal met een knappe reflex op een schot van Pernille Harder de Deense gelijkmaker.

De voorsprong zorgde niet voor ontspanning in de Nederlandse ploeg. Na rust drongen de Deense vrouwen Oranje ver naar achteren. Zij lieten echter legio kansen op de gelijkmaker onbenut. Eerst zocht Sanne Troelsgaard, die zondag de enige treffer maakte tegen België, het doel te hoog en later haalde Anouk Dekker de bal van de lijn. In de slotfase onderscheidde Van Veenendaal zich met een aantal reddingen. De voorsprong werd behouden, maar het spel in de tweede helft riep toch enige vraagtekens op over de stressbestendigheid van de Nederlandse spelers.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.