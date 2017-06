Oranje mag weer hoop koesteren na makkelijke zege op Luxemburg

Onder impuls van een nieuwe bondscoach deed het Nederlands elftal vrijdagavond het minimale wat kon worden gevraagd. Dick Advocaat, die aan zijn derde termijn als bondscoach begon, zag Oranje conform de verwachting triomferen in het WK-kwalificatieduel met Luxemburg (5-0), waardoor plaatsing voor het WK in Rusland mogelijk blijft.

De overwinning was gezien de krachtsverschillen weinig bijzonder. Behalve dan voor Wesley Sneijder, die oud-doelman Edwin van der Sar afloste als recordinternational (131 caps). De middenvelder luisterde zijn jubileum op met een fraaie treffer. Na ruim een half uur mocht hij aanleggen na een gaaf hakje van Depay. Robben had de score even daarvoor al geopend in De Kuip.

Advocaat (69), zoals gewoonlijk driftig coachend langs de lijn, had zijn spelers vooraf voorgehouden dat er geen excuses meer tellen in de WK-kwalificatiereeks en dat Oranje vanaf het duel met Luxemburg de urgentie moest tonen om zich alsnog te plaatsen voor het WK, volgend jaar in Rusland. De Hagenaar kreeg zijn zin, al was dat een niet meer dan normale prestatie tegen de nummer 145 op de FIFA-ranking. Gretig zocht Nederland vanaf het eerste fluitsignaal het vijandelijk doel. Robben mocht na ruim een minuut al opduiken voor de Luxemburgse goalie Schon. Het was de voorbode van het eenrichtingsverkeer dat te zien was in Rotterdam.

Maar ook tegen Luxemburg kon de moeizame periode waarin het Nederlands elftal zich bevindt niet geheel gecamoufleerd worden. Luxemburg was in de eerste helft zeker niet kansloos. De beste mogelijkheid was vlak voor rust voor de eenzame spits Turpel, die vrij voor Cillessen verscheen. De doelman van Barcelona moest zich strekken voor een redding. De Vrij had even daarvoor een kopkans van diezelfde Turpel ternauwernood voorkomen.

Het liet in de tweede helft, toen Wijnaldum en Promes de score verder hadden opgevoerd, ruimte voor de vraag hoe Nederland zich zal houden tegen landen waarvan meer weerstand verwacht mag worden, zoals Frankrijk, Bulgarije, Wit-Rusland en Zweden. Advocaat heeft al aangekondigd puur op resultaat te gaan spelen in de resterende WK-kwalificatie­duels. Mooi hoeft niet, effectief wel.

Tegen Luxemburg had Advocaat gekozen voor een 4-3-3-opstelling. Doelman Cillessen zag voor zich Blind (links), Veltman (rechts) en de centrale verdedigers Hoedt en De Vrij, die eveneens een duo vormen bij hun club Lazio Roma. Op het middenveld koos Advocaat voor Strootman, Wijnaldum en de jubilerende Sneijder. Voorin was er plek voor Depay (links), Robben (rechts) en Janssen. De spits kreeg de voorkeur boven Dost, die in zijn eerste seizoen bij Sporting Lissabon tot 34 doelpunten kwam. Janssen oogde echter weinig gelukkig tegen Luxemburg. Een verzilverde strafschop, vlak voor tijd, was een dank­bare buitenkans voor de aanvaller.

In de sfeervolle Kuip, waar Oranje sinds 2000 geen wedstrijd meer verloor, ging de volumekop andermaal omhoog na dat doelpunt.

Advocaat zag het aan, in de geruststellende gedachte dat zijn elftal had geleverd wat hij gevraagd had. Maar de duels van de waarheid volgen in het prille begin van het volgende seizoen.

