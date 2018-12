Oranje loot oude bekenden voor WK vrouwenvoetbal

Opvallend is dat Nederland in 2015 ook in de groep was ingedeeld met Nieuw-Zeeland en Canada. Destijds werd van Nieuw-Zeeland gewonnen (1-0) en eindigde het duel met Canada gelijk: 1-1. In april 2016 oefende Nederland tegen beide landen. Canada was met 2-1 te sterk, Nieuw-Zeeland werd met 2-0 geklopt. Tegen de Ontembare Leeuwinnen van Kameroen speelden de Oranje Leeuwinnen nog nooit.

Niet slecht, was het oordeel van bondscoach Sarina Wiegman over de loting. Als nummer zeven van de wereld wist Nederland dat het een van de zes groepshoofden zou treffen. Dat dat Canada werd, en bijvoorbeeld niet Frankrijk of de Verenigde Staten, was een meevaller. Wel ligt het risico op de loer dat Nederland in de eerste knock-outwedstrijd direct op de Amerikaanse titelverdediger stuit.

De voorbereiding van Nederland begint volgende maand met een trainingskamp in Zuid-Afrika. In februari en maart neemt Nederland deel aan de jaarlijkse strijd om de Algarve Cup in Portugal en in april worden er nog twee oefenduels gespeeld. Het WK start op vrijdag 7 juni in Parijs met het duel Frankrijk-Zuid-Korea. Op zondag 7 juli is de finale in Lyon.

NIEUW-ZEELAND De voetbalsters van Nieuw-Zeeland hebben zich voor de vierde keer op een rij geplaatst voor het WK. Mooi, zou je denken, maar Nieuw-Zeeland heeft in de kwalificatiegroep van Oceanië weinig tegenstand te dulden. Ook dit keer bleven de Football Ferns in de vijf duels ongeslagen met de doelcijfers 43-0. De WK-cijfers zien er anders uit. Nieuw-Zeeland won nog nooit een wedstrijd op een mondiale titelstrijd. Van de twaalf duels gingen er negen verloren en eindigden er drie gelijk. Aan de nieuwe bondscoach, de Schot Tom Sermanni, de taak een eind te maken aan die serie. Hij leidde Australië op het WK twee keer naar de kwartfinales. Sterspeelster is Alexander ‘Ali’ Riley, de in Los Angeles geboren aanvoerder die dit seizoen bij Chelsea onder contract staat.

KAMEROEN De vrouwen van Kameroen maakten in 2015 hun debuut op het WK. Ze haalden de zestiende finales en schreven twee Afrikaanse records op hun naam. De 6-0 zege op Ecuador betekende de grootse triomf van een Afrikaans land ooit op een WK en in die wedstrijd werd Gaelle Enganamouit de eerste Afrikaanse voetbalster met een hattrick op het WK. Onder leiding van Joseph Ndoko kwalificeerde Kameroen zich voor de mondiale titelstrijd door een 4-2 zege in de play-offs om de derde plaats in de Afrikaanse kwalificatiereeks. Gabrielle Onguene werd in de kwalificatie-serie topscorer met vijf doelpunten. Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen maakte de aanvallende middenvelder, tegenwoordig in dienst van CSKA Moskou, de enige treffer van Kameroen.