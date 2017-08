Oranje Leeuwinnen verslaan Denemarken en winnen EK in eigen land

De vorige zes EK's ging de eindzege telkens naar Duitsland. Oranje was tot dit toernooi nog nooit verder gekomen dan de halve eindstrijd.

In de finale nam Denemarken, waar Oranje eerder in de groepsfase moeizaam met 1-0 van won, al vroeg de leiding. Kika van Es legde Sanne Troelsgaard over de knie. De strafschop werd in de 6e minuut benut door Nadia Nadim. Oranje raakte door die vroege treffer niet van slag. Rechtsbuiten Shanice van de Sanden gaf na een lange sprint de bal in de 10e minuut goed voor op spits Vivianne Miedema, die de bal binnenschoot.

Lieke Martens hielp Nederland met een geplaatst schot van net buiten het strafschopgebied op voorsprong, maar de Deense aanvoerster Pernille Harder zorgde voor rust toch nog voor een gelijke stand: 2-2.

Na rust maakte Nederland het verschil. Aanvoerster Sherida Spitse scoorde al snel uit een vrije trap en in de slotfase was Miedema weer trefzeker.

Besef

Miedema vertolkte met twee doelpunten een hoofdrol in de gewonnen Europese finale van de voetbalsters van Oranje tegen Denemarken (4-2). "Ik kan het nauwelijk geloven'', jubelde ze zondag na het laatste fluitsignaal in een sfeervolle Grolsch Veste. "Het besef moet nog komen.''

Miedema kreeg in het begin van het EK nog kritiek omdat ze nooit op een eindronde scoorde. "Dat was niet makkelijk'', blikte ze voor de camera van de NOS geëmotioneerd terug. "Ik sta hier ook echt met de tranen in mijn ogen. In de eerste helft was het een chaos. Maar in de tweede helft hebben we laten zien hoe goed we kunnen voetballen.''

Bondscoach Sarina Wiegman wilde zondag niet spreken van 'haar succes' na de 4-2 overwinning op Denemarken in de finale het Europees kampioenschap. "Dit gaat om wij. Wij zijn kampioen'', zei Wiegman die pas begin dit jaar het stokje overnam als bondscoach. "De staf, het team, er was vanaf het begin zo'n klik. We hebben steeds gezegd dat het zo goed voelt, maar dat moet je die wedstrijden wel nog winnen''

