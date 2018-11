Oranje Leeuwinnen plaatsen zich voor WK in Frankrijk

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman bleef ook in ondertal makkelijk overeind tijdens de return in de finale van de play-offs tegen Zwitserland: 1-1. De opgebouwde voorsprong uit het eerste duel in Utrecht (3-0) kwam geen moment in gevaar.

De ‘Leeuwinnen’ speelden bijna de hele wedstrijd met z’n tienen. Aanvoerster Anouk Dekker werd al na zes minuten met rood van het veld gestuurd, voor het neerhalen van de doorgebroken Ramona Bachmann. De tien overgebleven vrouwen kwamen amper in de problemen in het mistige Schaffhausen. “Dat was klote voor ons, die rode kaart viel veel te snel”, aldus aanvalster Lieke Martens. “Maar gelukkig was er niets aan de hand. We hebben het tactisch goed neergezet en gaven weinig weg.”

Vivianne Miedema maakte kort na rust aan het laatste restje onzekerheid een einde door Oranje op voorsprong te schieten. Zwitserland kwam nog langszij via Coumba Sow, maar toen was de strijd al beslist.

Prijzengeld verdubbeld Het is de tweede keer dat het Nederlands vrouwenelftal aan een WK deelneemt. Bij het WK-debuut in 2015 gingen de voetbalsters zonder al te hoge verwachtingen naar Canada. De ploeg van de toenmalige bondscoach Roger Reijners wist weliswaar de achtste finales te bereiken, maar overtuigen deed Oranje toen nauwelijks. Vorig jaar bij het EK in eigen land wisten de voetbalsters wel voor een hype te zorgen. Alle stadions zaten vol en Oranje pakte op overtuigende wijze de titel. Nu gaan de ‘Leeuwinnen’ als Europees kampioen naar Frankrijk. Ze staan misschien niet in het rijtje met topfavorieten als de Verenigde Staten, Japan en Duitsland, maar ze behoren wel tot de outsiders. Al kostte kwalificatie voor het WK meer moeite dan aanvankelijk werd verwacht. De Nederlandse voetbalsters zijn met een WK-ticket op zak verzekerd van een minimaal bedrag van ruim 1 miljoen euro. De wereldvoetbalbond FIFA heeft voor het eerst geld vrijgemaakt om de deelnemende landen te helpen bij de voorbereiding op het WK. De FIFA verdeelt 10,2 miljoen euro over de 24 deelnemers, wat neerkomt op zo’n 425.000 euro per land. Het prijzengeld voor het toernooi is verdubbeld, van 15 naar 30 miljoen dollar, omgerekend 26,7 miljoen euro. “Dit is een belangrijk signaal richting het vrouwenvoetbal”, zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino onlangs gewichtig. De landen die worden uitgeschakeld in de groepsfase krijgen 667.000 euro mee naar huis. Een plek in de achtste finales levert bijna 890.000 euro op, de kwartfinalisten ontvangen 1,29 miljoen. Plaatsing voor de halve finales levert 1,42 miljoen op. De nummer 3 van het WK krijgt 1,78 miljoen mee, de verliezend finalist 2,31 miljoen en de winnaar verdient 3,36 miljoen euro.

