Oranje Leeuwinnen naar de halve finale van het EK

Het zelfvertrouwen groeit per wedstrijd bij Oranje, dat in de groepsfase achtereenvolgens Noorwegen (1-0), Denemarken (1-0) en België (2-1) versloeg. In Zweden trof het elftal van bondscoach Sarina Wiegman op de sfeervolle Vijverberg in Doetinchem de nummer twee van de laatste Olympische Spelen. Een ervaren ploeg die al jarenlang meedraait in de top van het vrouwenvoetbal.

Dominant spel Oranje werd in de beginfase even onder druk gezet door de Zweden van bondscoach Pia Sundhage, maar trok al snel het spel naar zich toe. Veel aanvallen liepen via Lieke Martens, de vrouw in vorm. Zij verdiende met haar goede spel van de laatste jaren in de Zweedse competitie een toptransfer naar FC Barcelona en groeit nu ook uit tot de ster van het EK. De Limburgse linksbuiten opende in de 33e minuut de score, nadat de sterk spelende Vivianne Miedema op of net over de rand van het strafschopgebied onderuit was gehaald. Martens schoot de toegekende vrije trap, die dus misschien wel een strafschop had moeten zijn, laag langs de muur in de hoek: 1-0. Zweden kreeg kansen op de gelijkmaker via Fridolina Rolfö en Stina Blackstenius, maar zij schoten wild over.

Trefzekere uitbraak Een prachtige uitbraak van Oranje in de 64e minuut bracht de beslissing in de wedstrijd. Martens opende in de diepte op de razendsnelle Shanice van de Sanden, die de bal daarna keurig breed legde op Miedema. De spits kon zo eindelijk haar eerste doelpunt op een groot toernooi binnen tikken: 2-0. Haar doelpuntendroogte kwam haar tot nu toe op stevige kritiek te staan. Daphne Koster, oud-aanvoerster van Oranje, opperde zelfs om haar basisplaats aan iemand anders te geven. Maar, zei Miedema gisteren, "ik weet dat ik goed in mijn vel zit. Het maakt me niet uit wat mensen roepen." Haar opluchting was dan ook groot, en na de wedstrijd tegen Zweden zei Miedema: "Ik voel me lekker maar een spits wordt afgerekend op doelpunten. Ook daarom was de ontlading bij mij wel groot. Maar veel belangrijker is dat we er als ploeg weer stonden [..] Ik stond met kippenvel op het veld." Donderdag strijdt Oranje in Enschede met de winnaar van het duel tussen Engeland en Frankrijk om een plek in de EK-finale. Lees ook dit interview met Vivienne Miedema: Van al die zeikerds trekt de spits van Oranje zich weinig aan

