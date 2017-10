Oranje jongleert aan de rand van de afgrond

Aan het begin van wat voor Oranje de week van de definitieve ondergang kan zijn, schijnt in Katwijk de zon. Assistent-bondscoach Gullit lacht – wanneer lacht hij niet? Oranje moet in de laatste twee groepswedstrijden een achterstand van drie punten en zes doelpunten op Zweden zien goed te maken om zichzelf, via de play-offs dan, hernieuwd uitzicht te verschaffen op deelname aan het WK van volgend jaar in Rusland.

Gullit is van het slag dat zegt dat er altijd een kans is – en in elk geval in theorie is dat natuurlijk ook zo – en dat je wel kunt stoppen als je daar niet meer in wilt geloven. Rondom hem staan 24 spelers op het trainingsveld. Een 25ste ontbreekt. AS Roma-middenvelder Strootman, die zaterdag geblesseerd is geraakt, is nog in Italië.

Het zijn al verwarrende dan wel beknellende voetbaltijden en dan zie je plots internationals met tennisballen in de weer.

Of hij naar Oranje kan komen, wordt woensdag beslist. De kans lijkt niet zo groot. Kan een speler die kennelijk voorlopig toch zo wordt gehinderd, een rol spelen in de meest cruciale wedstrijden: te beginnen zaterdag in Borisov tegen Wit-Rusland en dan dinsdag in Amsterdam tegen Zweden?

Op papier zou dat in deze al bange dagen een aderlating zijn. Strootman is nog een van de weinige Oranje-spelers die zich in clubverband op een bovengemiddeld niveau een vaste waarde mogen noemen. Daar staat tegenover dat hij juist in Oranje al herhaaldelijk verzandde: hij lijkt er door de tanende kwaliteit dominanter te moeten (of willen) spelen dan hij waarschijnlijk kan.