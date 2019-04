Oranje is terug in de kelder van de Fed Cup

Paul Haarhuis zei het net op tijd. Dat de boterhammen maar eens vervangen moesten worden door een goed diner. Zijn speelsters waren elke keer zo vermoeid na de vele stunts in de Fed Cup, waarin het Nederlandse team drie jaar geleden vanuit het niets de halve finale bereikte, dat er amper energie was geweest om het te vieren, om eens goed uit eten te gaan.

Lees verder na de advertentie

Het is te hopen dat het feest er nog van is gekomen. Want het team is nu weer terug in de kelder van de Fed Cup. Afgelopen weekend verloor Nederland van Japan. De speelsters van Haarhuis waren kansloos in Osaka, waar ze met 4-0 verloren. Daardoor degradeert Oranje uit wereldgroep 2 naar de Europees- Afrikaanse zone, buiten de zestien beste tennislanden ter wereld.

Het probleem in het Nederlandse tennis is dat het gat tussen Bertens en de rest te groot is

Heel vreemd is dat niet zonder Kiki Bertens, die haar eigen carrière nu op één zet en de Fed Cup aan zich voorbij laat gaan. De kans dat Haarhuis nog gebruik kan maken van de mondiale nummer zeven is klein. Alleen als de wedstrijden in het landentoernooi een goede tussenstop zijn in haar eigen carrière zal Bertens er nog over na gaan denken om te spelen voor Oranje. Maar dan moeten de omstandigheden en de timing wel passen. Japan koos er voor de ontmoeting met Nederland voor om op hardcourt te spelen. Daarmee werd de kans dat Bertens zou komen al geminimaliseerd tot nul. Haar prioriteiten liggen in het gravelseizoen bij de voorbereiding op Roland Garros, waar ze een goed resultaat wil neerzetten. Een tussenstop op hardcourt, wat een andere speelstijl vereist, past daar niet bij. Ook Arantxa Rus sloeg over. De Nederlandse nummer 128 van de wereld zal daar blij mee zijn geweest, want ze won een ITF-toernooi op gravel in het Italiaanse Santa Margherita di Pula.

Dubbelspel voor de vorm Haarhuis selecteerde voor de ontmoeting met Japan – dat het zonder de nummer één van de wereld Naomi Osaka moest doen – de speelsters Richèl Hogenkamp, Bibiane Schoofs, Demi Schuurs en Les­ley Kerhove. Schoofs en Hogenkamp verloren op de eerste dag hun enkelspel. Misaki Doi van Japan maakte op de tweede dag in het derde enkelspel het winnende punt tegen Schoofs. Er werd voor de vorm nog een dubbelspel gespeeld. Het duo Schuurs/Kerkhove nam het op tegen de speelsters Shuko Aoyama en Eri Huzumi, maar ook in die partij waren de Japanse vrouwen te sterk. Het probleem in het Nederlandse tennis is dat het gat tussen Bertens en de rest te groot is. Bertens hoort bij de absolute top, daarachter komt niets. Er staat verder geen speelster in de top-100. Rus is er met haar klassering weer dichtbij, maar zij kan met haar 28 jaar geen jong talent meer genoemd worden. Hogenkamp is nu 27 en inmiddels een routinier in het Nederlandse Fed Cupteam. Schoofs (30) is de oudste van de ploeg. Schuurs is de jongste (25), zij speelt alleen dubbelspel.

Stuttgart Zonder landentennis in de benen begint Bertens dinsdag fris aan haar partij in de eerste ronde op het toernooi van Stuttgart. De nummer één van Nederland wil dit jaar werken aan het behoud van haar goede ranking. Begin april bereikte ze de hoogste ranking van haar carrière tot nu toe met de zesde plek op de wereldranglijst. Ze is niet de enige topspeelster die kiest voor zichzelf. Ook andere wereldtoppers sloegen de Fed Cup over omdat ze het niet in hun voorbereiding op het gravelseizoen vonden passen. Ook bij de mannen komt dit voor. Mede om die reden ging de Davis Cup dit jaar al op de schop, de Fed Cup wacht volgend jaar mogelijk ook een andere opzet. Om meer topspelers te trekken wordt het hoofdtoernooi van de Davis Cup dit jaar in november afgewerkt, na een voorronde in februari.

Lees ook: