Oranje is op weg naar Europese top

Nederland-Noorwegen 1-0, Nederland-Denemarken 1-0, Nederland-Zweden 2-0. Het zijn uitslagen die vier jaar geleden ondenkbaar waren. Op het EK van 2013 in Zweden stonden Noorwegen, Denemarken en het thuisland in de halve finales, terwijl de Nederlandse voetbalvrouwen met één punt en nul doelpunten direct huiswaarts keerden. Nu zijn de rollen bijna omgedraaid. Nederland staat in de halve eindstrijd, terwijl van de drie Scandinavische landen alleen Denemarken nog over is.

Nederland kruipt dichter naar de Europese top toe, die conclusie mag na de eerste twee weken van dit EK wel worden getrokken. Zweden, dat altijd present is op grote toernooien en vorig jaar in Rio nog olympisch zilver won, werd zaterdag op De Vijverberg in Doetinchem overklast. Onder leiding van de opnieuw uitblinkende Lieke Martens, die tekende voor de openingstreffer en aan de basis stond van het tweede doelpunt, plaatste Nederland zich net als in 2009 voor de halve finales.

De prestatie van acht jaar geleden in Finland sprak minder tot de verbeelding dan de huidige opmars. Het vrouwenvoetbal in Nederland stond destijds nog in de kinderschoenen en de belangstelling van het volk en de media was minimaal. De aandacht voor de vrouwen verflauwde helemaal na het mislukte EK van 2013 in Zweden en ook het debuut op het WK van 2015 in Canada - uitschakeling in de achtste finales - zorgde niet voor grote opwinding in het land. Een jaar later liep Nederland olympische kwalificatie mis.

Het vrouwenvoetbal leeft

Hoe anders is dat nu. Het vrouwenvoetbal leeft als nooit tevoren. De wedstrijd tegen Zweden in het sfeervolle stadion van De Graafschap werd geregistreerd door zeventien televisiecamera's en opnieuw keken er, ondanks de vakantie, ruim twee miljoen mensen. Het stadion van FC Twente, dat plaats biedt aan ruim 30.000 toeschouwers en donderdag het decor is van de halve finale, was binnen een mum van tijd uitverkocht. Ook voor de finale, zondag eveneens in Enschede, is geen kaart meer verkrijgbaar.

"Wij hebben heel veel stappen gemaakt en dat heeft deze avond weer bevestigd", zei Martens na het duel met Zweden. De 24-jarige Limburgse vertrok begin 2014 naar het Scandinavische land, waar ze voor Kopparsbergs/Göteborg en later voor FC Rosengard speelde. In die tijd gold dat als een droomtransfer, Zweden was zo'n beetje het beloofde land voor Nederlandse speelsters. Nu zoeken zij hun heil elders, veel in Engeland. Martens komt volgend seizoen uit voor FC Barcelona.

Dat Nederland Zweden heeft bijgehaald verbaast Martens niet. "Bij Zweden staan vier, vijf meiden in de basis die over de dertig zijn en die eigenlijk op de weg terug zijn of aan het afbouwen", luidde haar verklaring. "Dat is het grote verschil met ons. Wij zitten volop in de groei, worden steeds beter en een aantal meiden zit lekker in de flow. Zweden beschikt over routine en ervaring en bij ons spat de jeugdigheid er vanaf. Dit team blijft nog wel even bij elkaar."

Martens erkende dat ze door haar tijd in Zweden de speelster is geworden die ze nu is. Ze speelde er met onder anderen Lotta Schelin, de Duitse Anja Mittag en Marta, de Braziliaanse die komend seizoen actief is in de Verenigde Staten. "Aan die meiden heb ik me opgetrokken. Die hebben mij beter gemaakt en daarom ben ik zo goed. Nu moet ik rustig blijven en op mijzelf blijven vertrouwen. Straks moet ik er weer staan en dan is deze wedstrijd vergeten en begin ik weer op nul."