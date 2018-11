Oranje heeft weinig moeite met Zwitserland en zet een flinke stap naar het WK

Zonder groots te spelen zetten de Nederlandse voetbalsters vanavond een flinke stap naar het WK in Frankrijk. In stadion Galgenwaard, dat binnen een half uur uitverkocht was voor de heenwedstrijd in de finale van de play-offs (23.750 toeschouwers), won Oranje ruim van Zwitserland (3-0).

Nederland achtte zichzelf favoriet in de finale van de play-offs. De regerend Europees kampioen staat tiende op de wereldranglijst, terwijl de Zwitserse vrouwen op de achttiende positie staan. De tijd van mogen is voorbij. Oranje moet naar het WK, vindt het zelf. Zeker nadat het in de kwalificatiepoule onderuitging tegen Noorwegen.

Dat die favorietenrol ook een zware last kan zijn, bewees Oranje vanavond in Utrecht. De Nederlandse voetbalsters bleven ver verwijderd van de flow waarin ze vorig jaar verkeerden op het EK in eigen land. Met flitsend aanvalsspel veroverden ze destijds de Europese titel. Het elftal van bondscoach Sarina Wiegman speelde onzorgvuldig, oogde te statisch en was niet creatief genoeg om door de laatste Zwitserse linie te dringen. En als het daarin slaagde, zoals Lieke Martens (inzet op de lat), Daniëlle van de Donk (geblokt schot) en Jacky Groenen (naast), dan faalde het in de afronding voor goalie Gaëlle Thalmann.

Alleen de sfeer in stadion Galgenwaard deed herinneren aan de glorierijke zomer van 2017. Elke keer als de voetbalvrouwen ten aanval trokken, werd dat begeleid met een alsmaar toenemend geluid, waarin het verlangen naar een doelpunt weerklonk.