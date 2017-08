Oranje heeft opeens een gezicht gekregen

Door het sportieve succes en de ontwapenende manier waarop de Nederlandse voetbalvrouwen zich aan het grote publiek presenteren, gaat ook de commercie zich langs de lijn warmlopen. Dat geeft het EK een andere dimensie, merkt ook Leoni Blokhuis. De zaakwaarnemer uit Oldenzaal is al jaren actief in het vrouwenvoetbal en mag acht speelsters van de nationale ploeg tot haar klantenkring rekenen.

Lees verder na de advertentie

In de aanloop naar het EK stelden bedrijven zich uitermate terughoudend op. Dat heeft volgens Blokhuis (32) vooral te maken met de relatieve onbekendheid van het vrouwenvoetbal. "Voor het toernooi kenden ze misschien alleen Vivianne Miedema, omdat zij veel in de media verscheen. Nu zijn er veel meer meiden opgestaan, zoals Sherida Spitse, Shanice van de Sanden, Lieke Martens en Sari van Veenendaal. Ze hebben opeens een gezicht gekregen."

In gesprekken met mogelijke sponsors merkte Blokhuis dat twijfels grotendeels zijn weggenomen. Losse eindjes worden nu makkelijker aan elkaar geknoopt. "Bedrijven die in het begin direct nee zeiden, zijn nu gaan nadenken", vertelt Blokhuis die in 2012 het bureau FlowSports oprichtte. "Een belangrijke ommekeer. Ik verwacht dat die andere houding in de toekomst commerciële deals gaat opleveren."

Tekst loopt door onder de foto

Leoni Blokhuis © vi-images

Bakkie koffie Naast haar werkzaamheden op het commerciële vlak is Blokhuis tijdens het EK vooral bezig met netwerken. Dat is een belangrijk onderdeel van haar werk. "Veel clubs zijn hier aanwezig, ik schud handen en ik ga met veel mensen even een bakkie koffie doen. Ook praat ik met collega's. Wat vinden ze van het toernooi, welke spelers begeleiden ze en ik tast een beetje af wat hun stijl is." Ik heb buitenlandse agenten ontmoet bij wie ik mijn twijfels heb Leoni Blokhuis Op de vraag wat háár stijl is, moet Blokhuis even nadenken. "Ik ben spontaan", zegt ze uiteindelijk. "Ik ken superveel mensen en daar investeer ik veel tijd in. Ik ben niet het snelle meisje dat een dealtje hier doet en een dealtje daar. Ik probeer echt dingen te bewerkstelligen voor de langere termijn."

Knokken "Dat er meer makelaars bijkomen vind ik goed", vervolgt Blokhuis. "Ik kan ook niet alle vrouwen aannemen en ik ben best wel selectief. Hopelijk kan ik mij nog beter positioneren. Wat ik wel belangrijk vind is dat je affiniteit hebt met de sport en dat de meiden op de eerste plaats komen. Ik heb buitenlandse agenten ontmoet bij wie ik mijn twijfels heb. Zij zijn te snel voor het vrouwenvoetbal en doen dit werk omdat ze geld ruiken." En wie rijk wil worden, moet dit werk niet gaan doen, zegt Blokhuis, die toegeeft dat de opkomst van het vrouwenvoetbal ook voor haar financieel aantrekkelijk is. "Je moet dit doen omdat je het leuk vindt. Natuurlijk is het super dat het nu zo'n succes is. Dat maakt het voor mij wat makkelijker een boterham te verdienen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Ik heb er tot september 2015 nog parttime naast gewerkt. Ik heb er hard voor geknokt." Mijn ouders vonden voetbal niks voor meisjes Leoni Blokhuis Ruim een jaar geleden won Blokhuis de Freelancer of the Year-award. Een jury van experts koos haar uit meer dan 10.000 zzp'ers. "De woorden die ik meekreeg waren dat ik erg ambitieus was, dat ik een nieuwe markt had ontdekt en dat ik de stap durfde te maken in het voetbal. Ik denk dat er door die prijs een trend is gezet en dat er meer acceptatie is gekomen voor mijn vak."

Hockey Deze zomer begeleidde Blokhuis de transfers van Vivianne Miedema en de Schotse Lisa Evans naar Arsenal, van Jill Roord naar Bayern München, van Siri Worms en Marthe Munsterman naar Everton, van Danique Kerkdijk naar Bristol City en van Kika van Es naar FC Twente. Zelf voetbalde Blokhuis nooit. "Dat mocht niet van mijn ouders. Ze vonden het niks voor meisjes. Ik zat op hockey. Waar ik vandaan kwam voetbalden ook niet veel meisjes. Nu vinden ze het heel leuk. Ze zijn de grootste supporters en zitten alle wedstrijden voor de tv." Lees ook: Oranje is op weg naar Europese top

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.