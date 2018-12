Oranje handbalsters kunnen Noorwegen het laatste zetje geven

De Nederlandse handbalsters kunnen vandaag voor een historische noviteit zorgen op het Europees kampioenschap in Frankrijk. Niet door het halen van de halve finales, dat deden ze twee jaar geleden ook al, maar door Noorwegen de weg naar de laatste vier te versperren. De Noorse vrouwen stonden sinds 2002 steevast in de finale, met zes Europese titels als tastbaar bewijs van hun suprematie.

Aan de vooravond van de halve eindstrijd op het WK van vorig jaar in Duitsland tussen Noorwegen en Nederland zei Thorir Hergeirsson, de IJslandse bondscoach van de Noorse vrouwen, dat “Nederland steeds dichterbij komt om ons te verslaan”. Zijn woorden verloren een dag later behoorlijk aan kracht. In Hamburg had Noorwegen geen kind aan Nederland, dat op een ruime nederlaag (32-23) werd getracteerd.

Het was de derde keer op rij dat Nederland op een titeltoernooi (WK, OS en EK) zijn meerdere moest erkennen in Noorwegen. De laatste triomf van Nederland op Noorwegen dateert van het WK van 1999. Nota bene in het Noorse Stavanger zegevierde de ploeg van toenmalig bondscoach Bert Bouwer met 24-18. De hiërarchie werd snel hersteld. Nederland verloor in de knock-outfase van Roemenië, Noorwegen werd voor de eerste maal wereldkampioen.

Eliminatie

Op het EK in Frankrijk is, of lijkt, alles anders. Nederland is na vier duels ongeslagen, terwijl Noorwegen in de eerste ronde al tweemaal verloor. De titelverdedigsters moeten zowel vandaag van Nederland als morgen van Spanje winnen om vroegtijdige eliminatie te voorkomen. Bij een zege of gelijkspel is de formatie van Helle Thomsen zeker van de laatste vier.

Maar zover is het nog lang niet, waarschuwt Martine Smeets. De linkerhoekspeelster van Oranje, die sinds afgelopen zomer bij Molde HK in de Noorse competitie speelt, verwacht een getergde tegenstander die als een leeuw voor de laatste kans zal gaan vechten. “Noorwegen is gewend in finales en in wedstrijden onder grote druk te spelen”, zegt Smeets (28) in het spelershotel in een grauwe buitenwijk van Nancy.

Maar Smeets weet ook dat Noorwegen geen ideale voorbereiding kende op het EK. Liefst drie rechteropbouwspeelsters haakten geblesseerd af, onder wie de ervaren en makkelijk scorende Nora Mörk. “Ze hebben nog zoveel ervaring en kwaliteit in het team dat ze dat kunnen opvangen”, aldus Smeets. Dat bleek wel in het eerste duel uit de tweede groepsfase met Hongarije, dat door Noorwegen ruim werd gewonnen.

Vanuit Nederland wordt Noorwegen vaak gezien als het voorbeeld van hoe handbal gespeeld moet worden. Hard en compact in de dekking en van daaruit de snelle tegenaanval. Zoals dat in handbaljargon heet: makkelijke doelpunten maken. Smeets: “Tegen Duitsland en Roemenië lukte dat niet en dan krijgen ze het lastig. Ze hadden op de een of andere manier ook problemen met de dekking, waar ze normaal hun spel op bouwen.”