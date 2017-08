Oranje gaat af tegen dominant Frankrijk

Het 'meesterplan' waar Advocaat de voorbije dagen zo geheimzinnig over had gedaan, bleek in de praktijk weinig verrassend. Hij greep niet terug op het 5-3-2-systeem waarmee Louis van Gaal zoveel succes had gehad op het vorige WK, hij deed ook geen beroep op Robin van Persie, maar hield 'gewoon' vast aan een 4-3-3-opstelling met Vincent Janssen in de spits.

Advocaat verraste alleen met zijn keuze voor Timothy Fosu-Mensah als rechtsback. De negentienjarige debutant, maandag pas opgeroepen toen bleek dat Kenny Tete knieklachten had, kreeg de voorkeur boven Joël Veltman.

Tekenend was de manier waarop de openingstreffer tot stand kwam. Door een aaneenschakeling van halfslachtig ingrijpen, te laat instappen en verkeerde keuzes sneed Antoine Griezmann in de veertiende minuut razendsnel door het hart van de Nederlandse defensie. Griezmann rondde het af met een schot tussen de benen door van keeper Jasper Cillessen: 1-0.

Schrikbarend was vooral het verschil voor rust, toen de Fransen zo dominant waren dat de manschappen van Advocaat amper aan de bal kwamen. Bijna alle duels werden verloren, steeds was Oranje net een stapje te laat. De nummer drie van het vorige WK, afgezakt naar de 36e plek op de wereldranglijst, straalde geen enkel geloof uit op een stunt.

Harde les

Met tien man kreeg de ploeg van Advocaat zowaar een open kans op de gelijkmaker. Aanvoerder Arjen Robben had de 1-1 voor het inkoppen, maar de aanvoerder kopte de bal volledig de verkeerde kant op. Een paar minuten later maakte Thomas Lemar er met een verwoestend schot in de kruising 2-0 van. In de slotfase werd het leed alleen maar nog groter door doelpunten van opnieuw Lemar en invaller Kylian Mbappé.

Een harde les, zei Robben na afloop. "Het is een terechte nederlaag. We hebben verloren van een ploeg die veel beter was. Frankrijk was voor ons in deze wedstrijd te goed. Maar ik baal vooral van de manier waarop we hebben verloren. We gaven vooral in de eerste helft niet thuis.''

Om nog kans te maken op plaatsing voor het WK moet Oranje in de resterende drie wedstrijden met Zweden en Bulgarije strijden om de tweede plaats. Oranje staat nu op de vierde plaats, met zes punten achterstand op Frankrijk, drie op Zweden en twee op Bulgarije.