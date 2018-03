Oranje-debutant Guus Til: 'Voetbal is eigenlijk een denksport'

Guus Til is geliefd. Toen de jonge aanvaller van AZ zich vrijdag even warm ging lopen tijdens de oefeninterland tegen Engeland (0-1) scandeerde de uitverkochte Amsterdam Arena meteen zijn naam. "Dat was eigenlijk al mooi", glimlachte Til na afloop. Van een invalbeurt kwam het namelijk niet.

Lees verder na de advertentie

De verwachting is dat Til (20) vanavond, als het Nederlands elftal het in Genève vriendschappelijk opneemt tegen Portugal, wél speelminuten zal maken, waarmee hij debuteert als international. Dat gebeurt met de gunst van het Nederlandse publiek. De fans hebben Til, uitgegroeid tot een vaste basisspeler bij AZ (acht doelpunten dit seizoen), reeds in de armen gesloten.

Dat heeft allereerst te maken met zijn presentatie. Til is - mede vanwege zijn leeftijd - nog puur, authentiek en onbevangen. Hij geniet van alles. Daarnaast heeft hij een a-typische levensloop gehad. Til, zoon van een ontwikkelingswerker, werd geboren in de Noord-Zambiaanse stad Samfya en woonde ook in Mozambique (waar zijn ouders nog steeds actief zijn). Dat hij, samen met zijn broers Daan en Kees en zus Klaartje, in de Bijlmer woont, maakt het verhaal helemaal compleet. Hij is zo'n beetje de enige Nederlander in Amsterdam-Zuidoost.

Als je in de Bijlmer een partijtje verliest, moet je twee uur langs de kant staan. Je weet dat je niet mag verliezen Guus Til

Het is geen toeval, zei Til vorige week aan de rand van het trainingsveld in Zeist, dat hij de zoveelste voetbalinternational uit de Bijlmer kan worden. "Er wordt daar het meest op straat gevoetbald van heel Nederland. Alle pleintjes zijn vol. Als je een partijtje verliest, moet je twee uur langs de kant staan. Je weet dat je niet mag verliezen. Dat heeft mijn mentaliteit gevormd. In de Bijlmer moet je gewoon overleven. Als je wordt neergeschopt, heb je schaafwonden."