Opzeggen 'Parijs' past in Amerika's geopolitieke aftocht onder Trump

Als de VS alleen het klimaatverdrag van Parijs hadden opgezegd, was er misschien niet zoveel aan de hand geweest. De supermacht heeft een geschiedenis van verzet tegen internationale verdragen die de eigen soevereiniteit zouden inperken. Door presidenten ondertekende conventies over vrouwenrechten, oorlogsrecht, zeerecht, en het klimaatprotocol van Kyoto zijn in het verleden allemaal door de Senaat tegengehouden.

Het verschil is dat het huidige Witte Huis zich keert tegen het hele idee van multinationale samenwerking. Het vrijhandelsverdrag met Aziatische bondgenoten TPP is geschrapt, en met de Europese Unie zijn de onderhandelingen over vrijhandelszone TTIP stil komen te liggen. In plaats van met de hele EU over handel te praten, beklaagt Trump zich over de handelsbalans met één lidstaat, Duitsland.

In een opiniestuk in The Wall Street Journal legden nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster en economische adviseur Gary Cohn deze week de visie van hun president uit. “De wereld is geen ‘wereldwijde gemeenschap’ maar een arena waarin landen, niet-gouvernementele spelers en bedrijven met elkaar omgaan en strijden om voordelen te behalen.” Pas als de Amerikaanse belangen overlappen met die van een ander land, dan zijn de VS bereid tot samenwerken, aldus de twee adviseurs.

Herbert McMaster en Gary Cohn, adviseurs van Trump

Maar zulke deals zijn niet zomaar gesloten. Bilaterale handelsafspraken met EU-lidstaten zijn onmogelijk, omdat externe handel de exclusieve bevoegdheid van Brussel is. Veel ondertekenaars van TPP willen nu ook zonder de VS door met het Aziatische verdrag.

Rusland De beloofde deal over verbeterde verhoudingen met Rusland komt al evenmin van de grond. De paradox is dat juist de zelfbenoemde ‘dealmaker’ Trump inmiddels weinig speelruimte heeft om zo’n akkoord te sluiten. Wat er ook waar is van alle aantijgingen over banden tussen zijn verkiezingscampagne en de Russische inlichtingendiensten, de hele affaire maakt het lastiger om concessies aan het Kremlin te doen zonder een onderknuppel van Poetin te lijken. In de Koude Oorlog kon juist de anticommunistische havik Richard Nixon het zich veroorloven om de banden met communistisch China te herstellen. In Peking vond Nixon toen een waardevolle bondgenoot tegen de Sovjet-Unie. Trump lijkt nu niet in staat om met een vergelijkbare diplomatieke doorbraak Rusland in het Amerikaanse kamp tegen de nieuwe rivaliserende supermacht China te trekken.

China Ook op andere terreinen laat Trump ruimte aan China. Obama probeerde voorzichtig een coalitie te smeden van Aziatische bondgenoten die last hebben van de agressieve manier waarop China delen van de Zuid-Chinese Zee inpikt. Onder Trump is er nog geen strategie om de komende jaren invloed in het oosten van Azië te behouden. Misschien is dat niet eens onwil van het Witte Huis, maar simpelweg onvermogen. Trump heeft weinig topdiplomaten die buitenlands beleid kunnen maken. Een groot aantal van deze politieke benoemingen blijven onvervuld, omdat kamp-Trump en het establishment van de Republikeinse Partij niet goed met elkaar overweg kunnen. De onderzoeken die lopen naar banden met Rusland, maken de Trump-regering vermoedelijk nog minder populair als werkgever bij mensen die ook na zijn ambtstermijn nog in Washington aan de slag willen. Trump heeft weinig topdiplomaten die buitenlands beleid kunnen maken Een militair antwoord op de Chinese opkomst kan Trump evenmin formuleren. Bij zijn aantreden beloofde hij een forse uitbreiding van de Amerikaanse strijdkrachten. Zo zou hij de marine, cruciaal voor militaire macht in Azië, fors uitbreiden. Daar komt voorlopig niets van terecht. De defensiebegroting voor 2018 maakt geen geld vrij voor nieuwe schepen bovenop wat Obama al van plan was.

