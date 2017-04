Opwinding over waterstof bij Saturnus' maan Enceladus

Dat leidt tot grote opwinding onder wetenschappers, want die waterstof zou afkomsig kunnen zijn uit hydrothermische bronnen in de oceanen die onder het oppervlak van Enceladus schuilgaan. Dergelijke hydrothermische bronnen worden verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van leven op aarde.

Lees verder na de advertentie

Enceladus is daarmee de enige plek in ons zonnestelsel die met de aarde vergelijkbare omstandigheden heeft. Of er leven voorkomt is allerminst zeker, maar het vinden van deze omstandigheden wordt als een sensatie ervaren.

Hy­dro­ther­mi­sche bronnen worden ver­ant­woor­de­lijk gehouden voor het ontstaan van leven op aarde

De waarneming van de waterstof werd gedaan door Cassini, een ruimtesonde van de Amerikaanse Nasa, die dertien jaar geleden vertrok in de richting van Saturnus, de planeet met zijn tot de verbeelding sprekende ringen.

Cassini begint nu aan de slotakte van zijn missie, een reeks duiken door de ringen van Saturnus, die hij zeker niet zal overleven. De sonde deed zijn waarnemingen aan Enceladus door er, in oktober vorig jaar, op nog geen vijftig kilometer langs te scheren.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.