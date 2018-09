Opwarming van de aarde jaagt maritieme activiteiten in de Poolzee aan

Een vrachtschip van transportgigant Maersk met containers vol elektronica, mineralen en bevroren vis is op weg naar de steenkoude wateren van de Noordelijke IJszee. De Deense containerrederij test deze maand voor het eerst de noordelijke route van Azië naar Europa. De opwarming van de aarde maakt de route mogelijk.

Maersk bespaart met de tocht via de noordelijke wateren zeker 7000 vaarkilometers en boekt twee weken tijdwinst. Afgelopen week vertrok het schip, de Venta Maersk, vanuit het Russische Vladivostok eerst naar een zuidelijker gelegen haven in Zuid-Korea om vervolgens de noordelijke route naar zijn eindbestemming Sint-Petersburg te kiezen. Daar verwacht de Venta eind september te arriveren.

Russische specialisten

Maersk voert de testtocht uit met een gloednieuw en relatief klein schip uit zijn vloot, dat gemaakt is om te varen over wateren waarop ijs drijft. Maersk heeft meer van dit type schepen, dat het gebruikt in de Oostzee en havens in en rondom Rusland en Scandinavië. De bemanning kreeg voorafgaand aan de tocht een training in navigatie via het ijs en krijgt tijdens de vaart ondersteuning van Russische specialisten en ijsbrekers.

Het bedrijf benadrukt dat het de noordelijke route nog niet ziet als een alternatief voor traditionele vaarroutes waarvan containerschepen nu gebruikmaken. Maar het volgt de ontwikkeling van de noordelijke route wel op de voet, zegt een woordvoerder van Maersk. Op dit moment kan er slechts drie maanden per jaar door de Noordelijke IJszee worden gevaren , wat het perspectief voor de route nog beperkt houdt.

Het is niet de eerste keer dat een schip door de Poolzee vaart. Expedities van Japanse, Chinese en Russische vrachtschepen en tankers wisten de tocht via het noordelijke traject al te voltooien, in een enkel geval zonder de ondersteuning van ijsbrekers. Maar de Venta Maersk is het eerste beladen containerschip dat de noordelijke route uitprobeert.

Venta Maersk, vaart Noordelijke zeeroute Azië-Europa. 18-09-01 © Louman & Friso

In 2016 onderzocht de Copenhagen Business School de kansen van de vaarroute door het Arctische gebied voor commercieel vrachtvervoer.

De onderzoekers concludeerden toen dat door de opwarming van de aarde de aanwezigheid van meerjaarlijkse ijslagen op steeds meer plaatsen verdwijnt. Dit jaagt de maritieme activiteiten in de Poolzee aan.

Maar de nadelen zijn nog aanzienlijk. Schepen moeten bestand zijn tegen het koude water en tegen opstuivend ijswater. Daarnaast ontbreekt een goede infrastructuur voor schepen in de Noordelijke zeeën, net als de aanwezigheid van havens, waardoor commercieel vrachtvervoer via de noordelijke route volgens de onderzoekers niet vóór 2040 interessant is.