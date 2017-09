Opvangkampen Bangladesh raken overvol door gevluchte Rohingya

Veel Rohingya die de grens met Bangladesh bereiken hebben last van ademhalingsproblemen, infecties of lijden aan ondervoeding. Ze hebben onmiddelijk medische hulp nodig, maar in het gebied zijn niet genoeg medische faciliteiten om ze te helpen, zeggen de hulpverleners. Volgens hen is er dringend versterking nodig.

Meer dan 50 vluchtelingen zouden de grens met Bangladesh met schotwonden hebben bereikt, liet een andere hulpverlener weten. Zij zijn inmiddels opgevangen in een ziekenhuis.

In het vissersdorp Shah Porir Dwip kwamen vluchtelingen aan die ternauwernood aan een bom waren ontsnapt die in de buurt van hun huis was ontploft. "Het leger heeft alles verwoest", zei een van de gevluchte mannen tegen persbureau AP. "We zijn naar Bangladesh gevlucht om onszelf te redden."

Tegenoffensief Het geweld in de regio laaide op na een aanval van een groep Rohingya-militanten vorige week op politieposten en een legerpost in Rakhine. Het Burmese leger lanceerde een snoeihard tegenoffensief en tijdens confrontaties tussen militairen en Rohingya kwamen bijna 400 mensen om het leven. Veel vluchtende Rohingya verdronken in de grensrivier Naf met Bangladesh. Ruim 11.000 niet-islamitische bewoners werden volgens Reuters uit het gebied geëvacueerd. Zo'n 73 duizend Rohingya zijn inmiddels vanwege het geweld naar buurland Bangladesh gevlucht, laat een woordvoerder van de VN zondag weten. Op de grens bij Bangladesh komen veel mensen vervolgens in een niemandsland te zitten doordat het land zegt niet meer vluchtelingen op te kunnen vangen. Volgens de VN zouden Rohingya ook de overtocht naar Bangladesh per zee hebben gewaagd.

Huizen platgebrand In het overwegend door Rohingya bewoonde noordwesten van Burma zijn de afgelopen dagen ruim 2600 huizen platgebrand. Volgens de overheid zitten ‘Rohingya-terroristen’ achter het platbranden van de huizen in Rakhine, maar volgens Human Rights Watch valt aan de hand van satellietbeelden af te leiden dat overheidstroepen de vlammenzee hebben aangewakkerd. De Rohingya beschuldigen de overheid ervan hen uit het gebied te drijven. De 1,1 miljoen islamitische Rohingya zijn een minderheid in het overwegend boeddhistische Burma, en krijgen al decennialang te maken met onderdrukking. De bevolkingsgroep heeft bijvoorbeeld geen burgerrechten en worden door de autoriteiten in het land beschouwd als illegale immigranten uit Bangladesh. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Meer dan 2600 huizen van Rohingya werden in de as gelegd. © AFP De VN stelden afgelopen februari in een rapport dat het leger zich "zeer waarschijnlijk" schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid en mogelijk ook aan etnische zuivering in het gebied.

Voedselhulp Bij de achtergebleven Rohingya in het westen van Burma is volgens hulporganisaties een voedseltekort op handen. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) heeft de hulpverlening zaterdag uit veiligheidsredenen moeten staken in de regio. De VN-organisatie schat dat mogelijk 80.000 kinderen in het noorden van Rakhine behandeld moeten worden voor ondervoeding. De organisatie houdt zijn mensen wel in Burma. WFP hoopt na overleg met de autoriteiten de hulpverlening snel weer op te kunnen starten.

Kritiek Nobelprijswinnares en leider van Burma Aung San Suu Kyi ligt onder vuur vanwege haar aanpak van de situatie in Rakhine. Volgens critici spreekt de politica zich te weinig uit tegen het geweld tegen de Rohingya door het staatsleger en doet ze te weinig om hun maatschappelijke positie te verbeteren. "Aung San Suu Kyi wordt terecht gezien als een van de meest inspirerende personen van deze tijd. Maar de behandeling van de Rohingya schaadt, helaas, de reputatie van Burma", zei de Britse minister van buitenlandse zaken Boris Johnson zaterdag in een verklaring. Groot-Britannië heeft haar verzocht er alles aan te doen om het geweld te stoppen. Lees ook het verhaal van Rohingya-strijder Omar: 'Onze onafhankelijkheid is nabij'

