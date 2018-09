Opvang honderdduizenden Venezolaanse vluchtelingen groeit Zuid-Amerika boven het hoofd

Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Mexico, Panama, Paraguay en Uruguay verklaarden dat ze zullen blijven samenwerken en dat ze ook elk apart de migranten zullen helpen, vooral de kinderen, jongeren, ouderen, zieken en gehandicapten.

Mensensmokkel bestrijden

De verklaring, die het resultaat was van een bijeenkomst van toppolitici in Quito, is ondertekend door alle elf deelnemende landen. Ze roepen de internationale organisaties, ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) die vandaag samenkomt over de kwestie, op om de mensensmokkel te bestrijden. Venezuela was niet betrokken bij de vergadering.

Sinds 2014 hebben al 2,5 miljoen Venezolanen het land verlaten, zo hebben onderzoekers becijferd.

Venezolaanse migrantenkinderen spelen in een geïmproviseerd kamp bij een busstation in Quito, Ecuador. © REUTERS