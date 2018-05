Opvallende oproep van Brabants bouwbedrijf voor méér ambtenaren

Het gaat goed in de bouw - en 2017 verliep voorspoedig - voor het bouwbedrijf Janssen de Jong. Maar het zou beter kunnen: als gemeenten voldoende (goed gekwalificeerd) personeel zouden hebben om vergunningen voor nieuwbouwprojecten te regelen. En als opdrachtgevers, zoals gemeenten en corporaties, ophielden om alle risico's bij woningbouwprojecten bij de bouwers neer te leggen.

Dat zei bestuursvoorzitter Hans Smits bij de presentatie van de resultaten van het Brabantse bouwbedrijf met ruim duizend werknemers, waarvan grofweg de helft in Nederland, dat voornamelijk buiten de Randstad werkt en ook dochterbedrijven heeft in het Caribisch gebied. Volgens Smits duren de procedures voor nieuwbouwprojecten zeven jaar en dat is, gezien de grote vraag naar woningen, ongewenst lang. Gemeenten beschikken vaak ook niet over voldoende of voldoende gekwalificeerd personeel om die vergunningen te regelen, is Smits' ervaring. "Meer (deskundige) ambtenaren zijn nodig", zei hij.

Risico's Kritiek uitte hij ook op opdrachtgevers in de woningbouw. Waar het bij grote infrastructuurprojecten min of meer gewoonte wordt dat opdrachtgevers (vaak: Rijkswaterstaat) bepaalde risico's voor hun rekening nemen, is dat in de woningbouw niet zo. Particuliere investeerders willen nog weleens begrijpen dat bouwers niet graag alle risico's lopen, maar bij andere partijen is dat besef afwezig, oordeelde Smits. Mede daarom zijn de winstmarges die bouwbedrijven halen vaak laag. De omzet groeide met 20 procent naar 392 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 13 miljoen. Smits had over Janssen de Jongs marges over 2017 niet veel te klagen. Aan een omzet van 392 miljoen euro (20 procent meer dan in 2016) hield het bedrijf een nettowinst van 13 miljoen over (2016: 8 miljoen). Het aantal werknemers vorig jaar steeg niet - dit jaar wel. Dat de bedrijfshallen en distributiecentra die dochterbedrijven van Janssen de Jong bouwen steeds groter worden, kwam de omzet ten goede. Ook bouwde het bedrijf meer woningen: het verkocht er 467 tegen 420 in 2016 en bouwde er daarnaast zo'n 300 in opdracht van anderen. De 467 nieuwe woningen zijn allemaal gasloos. Zo'n 130 ervan zijn 'Nul-op-de-Meterwoningen' die netto geen energie verbruiken.