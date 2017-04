Optimistisch IMF noemt herstel van wereldeconomie wel kwetsbaar

Het IMF schroeft de verwachting voor de groei van de wereldeconomie in 2017 een fractie op. Die zou dit jaar op 3,5 procent uitkomen, tegenover een stijging van 3,1 procent in het afgelopen jaar. Voor 2018 blijft de prognose ongewijzigd op 3,6 procent. De sterkere groei wordt breed gedragen en is onder meer te danken aan meevallende ontwikkelingen in Europa en Azië.

Het relatief zonnige beeld voor de komende tijd geldt ook voor Nederland, waar de groei dit jaar naar verwachting net als in 2016 uitkomt op 2,1 procent, om vervolgens af te zwakken naar 1,8 procent in 2018. Daarmee werd het fonds aanzienlijk positiever over 2017, zoals onlangs al uit een IMF-rapport over Nederland bleek. De nieuwe prognoses zijn gelijk aan de meest recente van het Centraal Planbureau (CPB).

Kwetsbaar herstel Het herstel van de wereldeconomie blijft echter kwetsbaar, zeker als het protectionisme dat in veel landen de kop opsteekt daadwerkelijk tot handelsoorlogen leidt, waarschuwt het IMF. Prijzen lopen dan op, terwijl de productiviteit daalt en gezinnen uiteindelijk minder geld te besteden hebben. Het IMF is verder bezorgd over een al te ruim stimuleringsbeleid in de VS, dat zou leiden tot een sterk stijgende inflatie en snel oplopende rente en een sterke opmars van de dollar. Landen die hun munt hebben gekoppeld aan de dollar, of die veel schulden in dollars hebben uitstaan, komen dan zwaar in de problemen.

Zorgen over China Daarnaast blijft China een punt van zorg voor het Internationale Monetaire Fonds. Daar is de groei nog altijd sterk afhankelijk van de binnenlandse vraag, die voor een groot deel met schulden wordt aangejaagd. Onder de grote economieën werd het IMF op korte termijn vooral positiever over Groot-Brittannië. Daar wordt nu gerekend op een groei van 2 procent in 2017, waar drie maanden geleden nog een plus van 1,5 procent werd ingetekend. Als de Brexit meer vorm krijgt, valt de groei volgend jaar naar verwachting wel terug tot 1,5 procent.

