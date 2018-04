Opstaan voor een man hoeft niet, maar om dat nou op een poster te zetten...

Het Israel Religious Action Center (IRAC) wil vrouwelijke vliegtuigpassagiers informeren dat ze niet van plaats hoeven te wisselen als een orthodox-joodse man daar om vraagt. Zo'n verzoek is tegen de wet, maar wordt volgens IRAC nog geregeld gedaan.

De organisatie wil posters verspreiden op het Ben Gurion vliegveld bij Tel Aviv, maar daar steekt de Israëlische luchtvaartautoriteit een stokje voor. Een aanvankelijke toezegging trok de autoriteit deze week in omdat ze 'ver weg wil blijven van politieke of verdelende advertenties'.

Mensonterend

Een onzinnig argument, vindt IRAC-directeur Anat Hoffman. Volgens haar is de campagne puur informatief. Iemand vragen om te verzitten op basis van geslacht is 'discriminerend, mensonterend en onwettig', zei Hoffman in de Britse krant The Guardian. De campagne volgt op de uitspraak in een zaak die een 83-jarige vrouw aanspande tegen luchtvaartmaatschappij El Al, nadat personeel haar vroeg een andere stoel te zoeken, omdat een ultra-orthodoxe man niet naast haar wilde zitten. De rechter gaf de vrouw vorig jaar gelijk.

Hoffman is vastbesloten om door te zetten. "Als de luchtvaartautoriteit de advertenties blijft weigeren, zullen we haar vragen zelf passagiers te informeren. Als ze dat niet doet, klagen we de autoriteit mogelijk aan."