Oproep tot sancties tegen Rusland na beschieting Oekraïense marineschepen

Enkele Europese politici roepen op tot nieuwe sancties tegen Rusland vanwege het beschieten en in beslag nemen van drie Oekraïense marineschepen in de Straat van Kertsj. Onder hen de prominente Duitse christen-democraat Norbert Röttgen, een belangrijke partijgenoot van bondskanselier Angela Merkel. Ook Polen en Letland, beide haviken ten aanzien van Rusland, spreken hun steun uit voor nieuwe strafmaatregelen.

En Oostenrijk, dat momenteel voorzitter is van de Europese Unie, verklaarde dinsdag bij monde van buitenlandminister Karin Kneissl dat de EU nieuwe sancties zal overwegen, afhankelijk van ‘de feiten die bekend worden en het verdere gedrag van beide partijen’.

Enkele van de 24 Oekraïense opvarenden die door Rusland gevangen zijn genomen, werden dinsdag getoond op de Russische tv, waarop zij toegaven dat ze hadden deelgenomen aan een geplande provocatie. Maar de Oekraïense regering deed die verklaringen af als afgedwongen getuigenissen.

Intussen bepaalde een Russische rechtbank dat twee van de Oekraïense gevangenen twee maanden vastgehouden zullen worden. De verwachting is dat voor de andere gedetineerden soortgelijken vonnissen zullen volgen.

De huidige confrontatie begon afgelopen zondag toen twee kleine patrouilleschepen en een sleepboot van de Oekraïense marine door de Straat van Kertsj probeerden te varen. Volgens een verdrag uit 2003 hebben Russische en Oekraïense schepen, ook van de marine, vrije toegang tot die smalle zeestraat, die de Zwarte Zee verbindt met de Zee van Azov, waaraan zowel Oekraïne als Rusland grenzen. Maar sinds Rusland in 2014 het schiereiland de Krim annexeerde, rekenen de Russen de Straat van Kertsj tot hun territoriale wateren. De Russen beschoten de Oekraïense schepen en namen ze in beslag. Daarbij raakten enkele Oekraïense opvarenden gewond.

Havensteden

De confrontatie past in een patroon. Na de inlijving van de Krim probeerde Moskou eerst een landcorridor te bewerkstelligen tussen de Krim en de pro-Russische rebellengebieden in het oosten van Oekraïne. Maar een poging van de opstandelingen om de Oekraïnese havenstad Marioepol in te nemen, mislukte.

Sindsdien is Rusland bezig het oostelijke deel van de Oekraïnese kust, met de havens van Berdjansk en Marioepol, onder druk te zetten. De Russen knijpen het gebied daarbij steeds verder af. Zo houdt de Russische marine schepen die onderweg zijn naar de twee havensteden tegen voor controles die soms dagen in beslag nemen. Volgens Moskou is dat nodig om te voorkomen dat de Oekraïners wapens aanvoeren, maar het lijkt er meer om te gaan de toch al kwakkelende economie van dat deel van Oekraïne verder te verzwakken.