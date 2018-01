Oprichter WikiLeaks krijgt geen diplomatieke onschendbaarheid

Assange zit al sinds juni 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. Dat Zuid-Amerikaanse land wil van hem af, maar wil hem ook tegen vervolging blijven beschermen. Groot-Brittannië stelt echter dat de enige oplossing voor de 46-jarige Australische activist is dat hij zich voor de rechter verantwoordt.

De Ecuadoraanse minister van buitenlandse zaken, María Fernanda Espinosa, wil hem de ambassade uitwerken en mogelijk 'naar huis' in Ecuador halen. Espinosa zei vandaag dat Assange vorige maand de Ecuadoraanse nationaliteit heeft gekregen.

Op papier woont Assange al in Ecuador

Eerder deze week werd bekend dat de WikiLeaks-oprichter op papier al in Ecuador woont. Hij heeft een identiteitskaart waarop staat dat hij in de provincie Pichincha staat ingeschreven. Op Twitter heeft Assange een foto van zichzelf in het voetbalshirt van Ecuador geplaatst, waarmee hij zijn nieuwe nationaliteit lijkt te bevestigen.

Ecuador is de activist in de ambassade zat, onder meer omdat Assange vorig jaar in de Catalonië-crisis herhaaldelijk tegen de Spaanse regering uitviel, terwijl de president van Ecuador, Lenín Moreno, in Spanje op bezoek ging. Moreno werd in verlegenheid gebracht door Assanges stellingname in het Spaanse conflict.

Seksueel misbruik Assange heeft het lang aan de stok gehad met de Zweedse justitie vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. Daarnaast zoekt de Amerikaanse justitie hem vanwege het verspreiden van vertrouwelijke informatie van Amerikaanse diplomaten en militairen. Zeven jaar geleden zou Assange twee Zweedse vrouwen seksueel mishandeld hebben. Een van hen zou zijn gedwongen tot seksuele handelingen, de ander zou zijn verkracht tijdens haar slaap. Hij riskeerde maximaal zes jaar cel voor de feiten. Inmiddels heeft Zweden de zaak opgedoekt. Volgens hoofdaanklager Marianne Ny is het onmogelijk geworden om Assange in Zweden te krijgen en is daarom besloten het onderzoek te stoppen. "Hij kon aan al onze arrestatiepogingen ontsnappen, maar als hij zich in de toekomst zelf meldt, kan het onderzoek heropend worden", vertelde ze tijdens een persconferentie.