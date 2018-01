Oprichter WikiLeaks heeft Ecuadoraans burgerservicenummer

Het is onduidelijk of hij hiermee ook de nationaliteit van het land heeft gekregen. Op Twitter heeft Assange een foto van zichzelf in het voetbalshirt van Ecuador geplaatst, waarmee hij geruchten daarover lijkt te bevestigen.

Persbureau ANP meldt dat de regering in Quito niet wil zeggen of Assange staatsburgerschap heeft gekregen. De 46-jarige Australische activist krijgt geen diplomatieke onschendbaarheid om ongestoord het Verenigd Koninkrijk te verlaten, reageert het Britse ministerie van buitenlandse zaken.

Eerder deze week werd bekend dat Assange op papier al in Ecuador woont. Hij heeft een identiteitskaart waarop staat dat hij in de provincie Pichincha staat ingeschreven.

Seksueel misbruik Assange zit al sinds juni 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. Het Zuid-Amerikaanse land wil van hem af, maar wil hem ook tegen vervolging blijven beschermen. In de ogen van Groot-Britannië is de enige oplossing voor Assange dat hij zich voor de rechter verantwoordt. Op papier woont Assange al een jaar in Ecuador Assange heeft het lang aan de stok gehad met de Zweedse justitie vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. Daarnaast zoekt de Amerikaanse justitie hem vanwege het verspreiden van vertrouwelijke informatie van Amerikaanse diplomaten en militairen. Zeven jaar geleden zou Assange twee Zweedse vrouwen seksueel mishandeld hebben. Een van hen zou zijn gedwongen tot seksuele handelingen, de ander zou zijn verkracht tijdens haar slaap. Hij riskeerde maximaal zes jaar cel voor de feiten. Inmiddels heeft Zweden de zaak opgedoekt. Volgens hoofdaanklager Marianne Ny is het onmogelijk geworden om Assange in Zweden te krijgen en is daarom besloten het onderzoek te stoppen. "Hij kon aan al onze arrestatiepogingen ontsnappen, maar als hij zich in de toekomst zelf meldt, kan het onderzoek heropend worden", vertelde ze tijdens een persconferentie.