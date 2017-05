Oppositieleiders Venezuela gewond bij confrontatie met veiligheidsdiensten

Capriles zegt dat hij demonstranten vergezelde op weg naar het kantoor van de nationale ombudsman. Zij werden echter tegengehouden door veiligheidstroepen. 'We zijn in een hinderlaag gelopen', aldus Capriles tijdens een persconferentie. 'Deze regering is in staat alles en iedereen te vermoorden of verbranden.' Een dokter die zegt dat hij Capriles behandelt heeft, deelde op sociale media een foto van de beurse wang van de politicus.



Naast Capriles raakten zestien anderen gewond, zei hij. Onder hen is Carlos Paparoni, ook oppositieleider. Hij werd naar eigen zeggen tegen de grond gewerkt door water uit een waterkanon op een vrachtwagen. Hij liep een hoofdwond op, die gehecht moest worden.



Venezuela gaat gebukt onder een ernstige economische crisis, die inmiddels is uitgemond in een politieke crisis. Volgens tegenstanders van president Nicolas Maduro werkt diens wanbeleid economische problemen in de hand. Betogers willen nieuwe verkiezingen, ionder meer omdat Maduro volgens hen steeds meer macht naar zich toetrekt. Maduro op zijn beurt beschuldigt demonstranten ervan dat ze zijn regering omver willen werpen. De afgelopen maanden zijn meer dan vijftig mensen om het leven gekomen tijdens protestacties en demonstraties.



Henrique Capriles, gouverneur van de Venezolaanse deelstaat Miranda, kreeg onlangs te horen dat hij vijftien jaar geen politiek mag bedrijven. Volgens de regering hebben zijn protestacties aangezet tot geweld. Als het verbod standhoudt, betekent dit dat Capriles niet kan deelnemen aan de presidentsverkiezingen in 2018. De afgelopen twee keer deed hij wel mee.





