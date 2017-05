Oppositieleider Navalny ook in hoger beroep veroordeeld

Navalny wordt ervan beschuldigd geld te hebben verduisterd van een houtbedrijf in Kirov. Het proces werd in eerste instantie over gedaan omdat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de zaak “oneerlijk en willekeurig” noemde. Maar de kritiek van het EHRM veranderde niets aan het uiteindelijke vonnis. In februari werd Navalny opnieuw veroordeeld en vandaag bleek dat de straf ook in hoger beroep overeind blijft. De advocaat van Navalny heeft laten weten de zaak opnieuw voor te leggen aan het EHRM.

Maar het is de vraag of een nieuwe uitspraak van het mensenrechtenhof op tijd komt voor Navalny. Hij wil het volgend jaar al opnemen tegen de Russische president Poetin. Volgens de reglementen mag iemand met een strafblad zich niet kandidaat stellen.

De Russische oppositieleider wint de laatste maanden aan populariteit, zeker na de sappige onthullingen over het vastgoedimperium van premier Dmitri Medvedev. Aan zijn oproep eind maart om de straat op te gaan, werd massaal gehoor gegeven.

Die populariteit moet Navalny wel bekopen met bedreigingen, ook fysiek. Deze week werd bekend dat zijn zicht waarschijnlijk onherstelbaar is beschadigd nadat hij werd aangevallen met groen ontsmettingsmiddel. Maar Navalny laat zich niet kisten en heeft voor 14 juni alweer een nieuwe demonstratie aangekondigd.

