Oppositieleider Guaidó roept Venezolaans leger op tot opstand tegen president Maduro

De zelfbenoemde interim-president zegt dit in een video die hij vandaag heeft vrijgegeven. De opname zou gemaakt zijn op de luchtmachtbasis La Carlota in Caracas. Guaidó wordt vergezeld door zijn politieke geestverwant Leopoldo López, die officieel huisarrest heeft. “Soldaten hebben me in opdracht van president Guaidó bevrijd’’, twitterde López.

Daarnaast nodigt Guaidó de Venezolanen uit op 1 mei de straat op te gaan om een wisseling van de wacht af te dwingen. Hij is de afgelopen weken het land rondgereisd om de mensen te mobiliseren voor wat hij “de finale fase’’ noemt in het wegsturen van de “bezetter”. Daarna zal Guaidó zo snel mogelijk vrije verkiezingen organiseren.

Maduro noemt zijn uitdager steevast een marionet van de Verenigde Staten. De regering arresteerde zijn belangrijkste bondgenoot Gilber Caro, ontnam Guaidó zijn parlementaire onschendbaarheid en startte een reeks onderzoeken naar zijn praktijken. Guaidó mag bovendien het land niet uit, een besluit dat hij overigens openlijk negeerde.

Reisadvies Het ministerie van buitenlandse zaken heeft inmiddels het reisadvies voor Venezuela aangescherpt. De Nederlandse ambassade in Caracas volgt de situatie op de voet. Nederlanders in het land wordt geadviseerd niet onnodig de straat op te gaan. Ook adviseert het departement niet te reizen naar het grensgebied met Colombia en Brazilië. Ook zouden mensen er goed aan doen de deelstaten Zulia, Tachira, Barinas, Apure en Amazonas te mijden. “Reis en verblijf alleen in de rest van Venezuela als dit noodzakelijk is’', stelt het ministerie op de site. Het advies voor reizigers is verder familie en vrienden te laten weten hoe het gaat en het nieuws te volgen. Naar schatting verblijven enkele honderden Nederlanders in Venezuela. “Over het algemeen mensen die daar geworteld zijn’', aldus een woordvoerder van het ministerie.

Op eigen kracht lukt het de oppositie vooralsnog niet om Maduro op de knieën te krijgen Het lukt Juan Guaidó maar niet om de regering ten val te brengen. Maar militaire steun uit de VS krijgt hij voorlopig niet.