Oppositiekandidaat wint ook de tweede verkiezingen om het burgemeesterschap van Istanbul

Zijn tegenstander, voormalig premier Binali Yildirim van de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan, behaalde 45,43 procent. Yildirim erkende zondag zijn erkende zijn nederlaag en feliciteerde zijn rivaal.

“Het is niet een enkele groep of partij, maar heel Istanbul en Turkije hebben deze verkiezing gewonnen”, zei Imamoglu nadat de eerste resultaten bekend werden. Ook nodigde hij Erdogan uit tot samenwerking “om Istanbul te dienen”.

Het was de tweede keer in korte tijd dat de ongeveer 10 miljoen stemgerechtigden een eerste burger kunnen kiezen. Imamoglu van de seculiere oppositiepartij CHP won ook deze eerste verkiezingen op 31 maart, maar na een klacht van de AK-partij werd de uitslag nietig verklaard vanwege onregelmatigheden. De Turkse kiesraad had ingestemd met een verzoek van ­Erdogans AKP en diens coalitiepartner MHP om de verkiezing opnieuw uit te schrijven vanwege vermeende ongeregeldheden. Dat besluit stuitte op grote verontwaardiging in Turkije, ook binnen Erdogans eigen achterban. Daarmee gaat de burgemeestersverkiezing van vandaag niet alleen over Istanbul, maar ook over de toekomst van een land waarin verkiezingsresultaten al sinds 1950 worden aanvaard.

De op handen zijnde nederlaag van de AK-partij in Istanbul is volgens analisten een flinke afgang voor president Erdogan, die groots campagne voerde in de tweede stad van Turkije en er voor zijn presidentschap zelf het burgemeestersambt vervulde.

Imamoglu wierp zich tijdens zijn verkiezingscampagne op als een verzoener die een eind wil maken aan polarisatie, vriendjespolitiek en armoede. Zoals burgemeesterskandidaat ­Erdogan vroeger campagne voerde in discotheken en kroegen, trekt Imamoglu nu langs arme volkswijken en moskeeën. “Ik wil een politicus zijn die iedereen kan bereiken”, verklaarde hij onlangs in een interview met Trouw. “Omdat ik zelf moslim ben, kan ik mijn boodschap prima combineren met mijn geloof. Daardoor voorkom je dat je een elitair imago krijgt. Sterker nog: het maakt je een man van het volk.”

Inclusieve variant In feite bestrijdt Imamoglu het rechtse populisme van de AKP met een linkse en inclusieve variant ervan. Zo belooft hij het gemeentebudget van Istanbul niet te zullen ‘verspillen’ aan de zakenpartners van de regering, maar te investeren in gratis water, brood en melk voor gezinnen die onder de armoedegrens leven. “Als een populistische stijl mensen kan verenigen, heb ik er geen problemen mee”, aldus Imamoglu. “AKP-kiezers zien dat ik hen respecteer, en ze zien dat ik onze rijkdom eerlijk wil verdelen.” Ook al heeft Imamoglu de overwinning zo goed als binnen, de vraag blijft of de AKP dat dit keer wél zal accepteren. President Erdogan wees deze week al op ‘juridische obstakels’ die Imamoglu de toegang tot het gemeentehuis ­opnieuw kunnen ontzeggen. Hij verwees naar een belediging die Imamoglu zou hebben gemaakt aan het adres van een lokale gouverneur, die een rechtszaak tegen de burgemeesterskandidaat opende.

