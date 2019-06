Oppositiekandidaat Imamoglu weet Erdogans AKP opnieuw af te troeven in Istanbul

Net als een paar maanden geleden heeft oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu de burgemeestersverkiezingen van Istanbul gewonnen. Het lijkt erop dat de Turkse regering de uitslag deze keer wel accepteert. In een eerste reactie op de voorlopige uitslagen feliciteerde president Erdogan de nieuwe burgemeester.

Imamoglu, van de sociaal-democratische, seculiere partij CHP, benadrukte in zijn overwinningstoespraak dat hij er voor kiezers van alle partijen wil zijn, en deed een uitnodiging aan Erdogan om met hem samen te werken. Maar hij was ook duidelijk over het belang van de verkiezingen: “Vandaag hebben 16 miljoen inwoners van Istanbul ons geloof in de democratie hernieuwd en ons vertrouwen in rechtvaardigheid ververst.”

Graadmeter

Ekrem Imamoglu © AFP

De verkiezingen werden immers gezien als een graadmeter voor de gezondheid van de Turkse democratie. Het land wordt de afgelopen jaren politiek gezien gedomineerd door de partij van Erdogan, de AKP. Die heeft volgens critici veel te veel macht naar zich toe getrokken. De burgemeestersverkiezingen van 31 maart werden gezien als een voorbeeld daarvan. Imamoglu versloeg ook toen Binali Yildirim, een politiek zwaargewicht van de AKP. Maar ­onder druk van die partij besloot de kiesraad de uitslagen te annuleren, en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Imamoglu lijkt de code te hebben gevonden om de ideologische hegemonie van de AKP te kraken

De verontwaardiging over die beslissing, die een flinterdunne onderbouwing had, was groot. Maar Imamoglu liet zich niet uit de tent lokken. Hij gaf niet toe aan de roep om die verkiezingen te boycotten, of om straatprotesten te organiseren, en zo een eventuele harde reactie te legitimeren. In plaats daarvan besloot hij om rustig en respectvol opnieuw campagne te gaan voeren. Het lijkt erop dat Imamoglu met die houding harten heeft gewonnen: zijn voorsprong was deze keer een stuk groter dan de vorige keer, met ruim 54 procent van de stemmen. Dat maakt het lastiger voor de AKP om iets af te doen aan zijn overwinning. Ook AKP-kandidaat Yildirim feliciteerde de overwinnaar al snel.

Het maakt van Imamoglu ook direct een politieke speler van formaat. Hij is nu de burgemeester van verreweg de grootste stad van Turkije, waar ook Erdogan in de jaren negentig zijn politieke opmars als burgemeester begon. Dat is een gevoelige psychologische klap, ook al omdat Erdogan zich hoogstpersoonlijk in de verkiezingsstrijd had gemengd. Maar bovenal lijkt Imamoglu de code te hebben gevonden om de ideologische hegemonie van de AKP te kraken. Zijn boodschap was er een van ‘radicale liefde’, zoals het in het campagnemanifest heette.