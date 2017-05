Oppositie Suriname betoogt opnieuw tegen Bouterse

De manifestatie vond plaats op het terrein van het partijcentrum van een van de partijen. De organisatie was gedwongen de actie daar te organiseren omdat de autoriteiten tot twee keer toe hebben geweigerd een vergunning te geven om de actie in het centrum van Paramaribo te houden.

Lees verder na de advertentie

Het is niet de eerste keer dat Surinamers de straat op gaan. Vorige maand waren ook al zo’n tienduizend demonstranten op de been om te protesteren tegen president Bouterse. Zaterdag was de eerste keer dat ook de vijf oppositiepartijen hun achterban hadden gemobiliseerd. De opkomst viel uiteindelijk wat tegen. Er werd gerekend op 15.000 tot 20.000 mensen.

Geef het mandaat terug. Give the country back to the people Chandripersad Santokhi, VHP

Veel mensen in Suriname zijn bang om te demonstreren, vertelde scheikundige Curtis Hofwijks gisteren in deze krant. Hij organiseerde de demonstratie die vorige maand plaatsvond. “De overheid is de grootste werkgever van het land, veel Surinamers zijn bang voor rancuneuze reacties van hun baas."

Corruptie De Surinaamse regering reageert bovendien steeds feller op de protesten. In april werd Hofwijks en nog een aantal demonstranten gearresteerd en de staatsmedia schilderen protestleiders af als ‘marionetten van het buitenland’. De tekst gaat verder onder de afbeelding. De demonstranten eisten onder meer dat de regering de recente verhoging van de brandstofprijs terugdraait. © ANP Suriname zit al bijna twee jaar in een zware economische crisis. Door de torenhoge inflatie komen steeds meer mensen niet meer rond met hun salaris. De financiële problemen zijn onder andere ontstaan door lage prijzen van goud en olie, Surinames belangrijkste exportproducten. Maar ook slecht financieel beheer en corruptie door de regering hebben aan de beroerde positie bijgedragen. Chandripersad Santokhi, de leider van de grootste oppositiepartij VHP, riep Bouterse op de armoede, corruptie en problemen in de gezondheidszorg aan te pakken. “Maar als u dat niet kan, geeft u dan het mandaat terug. Give the country back to the people'', aldus Santokhi. Ook Ronnie Brunswijk, voormalig leider van het Junglecommando en lijfwacht van Bouterse, sprak de menigte toe. Hij is nu leider van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP). Volgens hem heeft Bouterse veel beloften gedaan, maar is hij die niet nagekomen. Daarom moet hij nu zijn mandaat teruggeven, vindt Brunswijk. Lees ook: Paramaribo maakt zich op voor massaal protest tegen Bouterse.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.