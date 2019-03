Oppositie reikt kabinet vast de hand in debat over Klimaatakkoord

Want dat gaat naar verwachting nodig zijn: als zijn ­kabinet na de provinciale statenverkiezingen de meerderheid in de Eerste Kamer verliest.

Ik zie een uitgestoken, gevulde hand Jesse Klaver

Vermoedelijk belt hij dan als eerste Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA) en de immer constructieve Kees van der Staaij (SGP). Klaver wil liefst al de ochtend na de verkiezingen om de tafel met het kabinet. Hij had in de toezeggingen die het kabinet woensdag na de doorrekening van het Klimaatakkoord had gedaan ‘een uitgestoken, ­gevulde, hand’ gezien.

Rutte en minister Wiebes (economische zaken) kondigden de door de linkse oppositie vurig gewenste CO2-heffing aan. Ook wil het kabinet in 2020 de dit jaar fors opgelopen energierekening terugdringen. Klaver vraagt het kabinet dit jaar al de energierekening omlaag te schroeven. Ook hoopt hij dat er straks met het kabinet te praten valt over ­rekeningrijden.

Dat Ruttte-III zijn meerderheid verliest, is een gouden kans voor het klimaat Lodewijk Asscher

De toezegging dat er een CO2-heffing komt, stemde ook Asscher optimistisch. Hij noemde het ‘een gouden kans’ dat Rutte III zijn meerderheid dreigt te verliezen. Hij vroeg het kabinet een deel van de opbrengsten van een CO2-heffing ten goede te laten komen van mensen die hun baan verliezen door de energietransitie.

Niks definitiefs Voor de SP, ook voor een CO2-belasting, geldt: eerst zien, dan geloven. Volgens fractievoorzitter Lilian Marijnissen deed Mark Rutte vaker mooie beloften in verkiezingstijd. “De AOW zou niet stijgen en er zou geen cent meer naar Griekenland gaan”, aldus Marijnissen die zich afvroeg of dit een mooie verkiezingsstunt is, of dat ze te weten gaat komen wat al die mooie beloften betekenen? De coalitiepartijen doen de potentiële steunpilaren van het kabinet nog geen beloftes. D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil nog geen bedrag noemen waarmee de energierekening omlaag kan. “Dat zou loze verkiezingsretoriek zijn.” Volgens VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff is geen van de vragen van de oppositie “onbespreekbaar”, maar ook hij wilde nog geen definitieve toezeggingen doen.

