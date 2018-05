Opperrabijn Jacobs: 'Vrees moet er zijn voor God, niet voor terroristen'

Hoe viert u de verjaardag van Israël? Lees verder na de advertentie "Dat heb ik al gedaan, op 18 april, toen de staat volgens de Joodse kalender zeventig werd. In een kasteel in Wassenaar organiseerde de Israëlische ambassade een receptie met honderden gasten en een groot concert. Daar heb ik het bestaan van Israël gevierd."

Wat betekent de staat voor u? "De staat Israël is voor mij heilig. Het is het land waar mijn verre voorouders vandaan komen en, als de Messias komt, alle Joden naar terug zullen keren. Israël is voor mij altijd dichtbij. Voor mijn werk spreek ik regelmatig met de ambassade. Aan de andere kant, als er in Israël spanningen zijn dan rijdt de politie vaak rondjes om mijn huis hier in Amersfoort. Joods zijn en de staat Israël zijn sterk met elkaar verbonden maar het blijven twee verschillende entiteiten. Dat vergeten mensen soms. Toch voel ik me daar net zo thuis als hier in Nederland waar ik geboren en getogen ben. En als ik zou moeten verhuizen, dan ga ik daarheen." © Brechtje Rood

Gaat u er wel eens heen? "Jazeker. Soms ben ik er vijf keer in een jaar, soms minder, dat verschilt. Meestal ga ik voor congressen over antisemitisme. Dat zijn vaak korte tripjes. Maar soms reis ik ook mee met Joodse Nederlanders die me vragen hun bruiloft daar in te zegenen of een bar mitswa met ze te vieren. Het blijft altijd bijzonder om daar te zijn, zeker in Jeruzalem. Extra bijzonder vind ik de Klaagmuur en de graven van mijn aartsvaders en -moeders, daar voel ik me sterk verbonden met mijn roots."

Hoe oud zal Israël nog worden? "Heel oud! Israël blijft, Israël is eeuwig. Dat er Palestijnse opstanden op de agenda staan beangstigt mij niet. De Joden worden al drieduizend jaar vervolgd, antisemitisme is niet van gisteren. Ik ben niet bang, nooit, maar wel altijd alert. Als Joden bang zouden zijn, hadden we niet meer bestaan. Vrees moet er zijn voor God, niet voor terroristen."

Wat vindt u van het vredesbeleid van premier Netanyahu? "Ik ben er volledig van overtuigd dat Netanyahu net zo graag vrede wil als ik, vrede voor iedereen. Maar wie ben ik om zijn beleid in Israël vanuit Nederland te be- of veroordelen?"