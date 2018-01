Oppermachtige Knegt wint op 1500 en 500 meter EK-goud

Heel blij is Knegt er nog niet mee. In Dresden zijn er afstandstitels, maar is er ook een overall-klassement. Die titel staat nog net iets hoger aangeschreven. Maar goed, goud op de eerste afstand is een prima begin, vindt Knegt ook, zo vertelt hij na afloop tegen de NOS-camera’s.

Twee uur later reageert hij heel anders, als hij winnend over de streep komt op de 500 meter, de tweede afstand van het toernooi. Een luide schreeuw begeleidt de twee armen die ferm omhoog worden gestoken. Zijn overwinningsgebaar wordt beantwoord vanaf de tribune.

Knegt was heel blij met zijn 500 meter, vertelde hij. Het is in principe zijn slechtste afstand, vindt hij zelf. Nooit reed hij een race volledig op kop zo hard (40,5 seconden). "Dat is niet alledaags."

Het lijkt makkelijk te gaan bij Knegt, dit weekend. Hij verloor nog geen race, op de halve finale van de relay na. Dat ligt ook aan de concurrentie, want onder meer twee goede Hongaren zijn er op de individuele nummers niet bij.

Op de 1500 meter begint hij rustig, rijdt in een keer naar de eerste positie en plaatst twee ronden voor het einde de beslissende aanval. Simpel? Nee, echt niet, aldus de favoriet uit het Friese Bantega. Hij moet er echt hard voor werken, zegt hij. Knegt heeft bovendien het geluk vooralsnog aan zijn kant. Ook in de 1500 meterfinale bleef hij een keer miraculeus overeind.

Zilver

Yara van Kerkhof won zilver op de 1500 meter. Ze sprong niet in het oog, maar reed heel gedegen. Gisteren had ze op een iPad nog even haar race in de kwalificaties op die afstand teruggekeken. Voor het ‘goede gevoel’, nadat ze op de duizend meter tegen een onnodige penalty was opgelopen.

De aandacht in die finale ging vooral naar Suzanne Schulting. Ze reed ‘als een debiel’, zoals ze zelf zei tegen de NOS. Vier rondjes lang probeerde ze buitenom in te halen, maar uiteindelijk leverde haar dat niets op. Sterker nog: ze reed tegen twee tegenstanders aan, die allebei in de boarding verdwenen.

Ook op de vijfhonderd meter stelde Schulting teleur. Ze won weliswaar een finale, maar dat was de B-finale. De enige Nederlandse in de A-finale was Lara van Ruijven. Zij leek op weg naar brons, maar kreeg een penalty omdat ze in de laatste meters haar concurrente blokkeerde.

Schulting was ook de boosdoener op de relay, de aflossing. Iets na halverwege de race wilde ze zichzelf in positie brengen, maar reed tegen een Française aan. Daardoor ging eigenlijk de hele race de mist in en Nederland plaatste zich niet voor de finale. Schulting was schuldbewust, na afloop. "Het woord van de dag is toch wel idioot."

Knegt hoeft morgen alleen maar de A-finale te halen op de duizend meter om Europees kampioen te worden. Dan zou hij in theorie de afsluitende 'superfinale' zelfs kunnen laten schieten. Bij de vrouwen staat Yara van Kerkhof na twee afstanden derde, Schulting zesde.

