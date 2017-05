Opperdoezer Ronde (onvervalst streekproduct)

Karin Luiten maakt het lekker zélf. Tips: info@kokenmetkarin.nl

Laatst was er echter een fabrikant die zowaar met mij in zee wilde voor een serie filmpjes, waarin ik dan als kritische journalist hun product mocht beoordelen van A tot Z. Er was ook al een script voorhanden: Karin ‘in haar bekende keuken’, Karin in rode laarzen op de tractor bij de boer (tekst: ‘Ik weet niet of ik dat durf hoor’) en daarna ‘nieuwsgierig toekijkend in de fabriek’. De bedoeling was ‘een kritische maar constructieve insteek’ want het was wel de bedoeling dat het product van de opdrachtgever er als glorieus, gezond en lekker uit zou komen.

Als adverteerders zeggen dat ze ‘een kritische journalist’ willen, bedoelen ze een ‘influencer’

Tja, da’s nou precies hoe de onafhankelijke journalistiek níet werkt. Iets wat zo’n bedrijf ook moet weten, maar alternatieve feiten zijn helaas gemeengoed geworden, ook in reclameland. Als adverteerders zeggen dat ze ‘een kritische journalist’ willen, bedoelen ze een ‘influencer’. Iemand die ze zelf kunnen beïnvloeden, en die daarna weer een hele bups volgers beïnvloedt linea recta richting winkel. Sinds complete hordes bloggers en vloggers daar een dagtaak van hebben gemaakt, is dat ineens de norm.

Maar een échte journalist houdt de regie in handen. Bepaalt de vragen, ja, ook de vervelende en de ongewenste, en compromitteert zich niet vooraf aan een uitkomst, al helemaal niet een positieve. Natuurlijk ben ik voor een astronomisch bedrag best bereid om mijn principes tijdelijk enigermate op te rekken, maar anders kijk ik wel link uit. Dus nee, het is niks geworden, en ik blijf voorlopig deze stukjes tikken voor Trouw.

Vandaag geheel onbezoldigd aandacht voor een onvervalst puur natuur streekproduct: de Opperdoezer Ronde.

Zelf maken?

Nodig voor 4 personen: • 750 g Opperdoezer Ronde

• 1 bosje platte peterselie

• 50 g zachte boter

• Rasp van 1 citroen knoflookteen

• Snuf gewoon zout

• Snuf fleur de sel (of ander knisperzout)

Recept: Een beetje oma zou van haar leven nimmer voorgeschilde aardappelen kopen, maar dat zal wel weer marketing wezen. Ik snap de behoefte aan gemak, maar ga nu eens een keertje voor écht lekkere piepers. De Opperdoezer Ronde is namelijk weer gesignaleerd! Kleine, wat bonkige gele aardappeltjes. Niet moeders mooiste, en onmogelijk te schillen, maar dat hoeft gelukkig ook niet. En die smaak… Alsof het spreekwoordelijke engeltje over je tong piest. Maar dat kan ook de bijbehorende gesmolten boter zijn. Het basisrecept uit Opperdoes is namelijk sinds jaar en dag: aardappels koken, kommetje gesmolten boter erbij en dippen maar. Geen speld tussen te krijgen. Maar vooruit, we doen ook een ‘veritaliaanste’ variant, met gremolataboter. Borstel de aardappels schoon onder de kraan, schillen hoeft niet. Snij doormidden en kook in gezouten water in ca. 20 minuten gaar. Hak intussen de peterselie en knoflook fijn. Rasp de schil van de citroen erboven. Bewaar een lepeltje van de mix voor de garnering, prak de rest met wat fleur de sel door de boter. Giet de aardappels af, hussel meteen om met de boter. Laat met deksel op de pan even staan en hussel nog een keer. Bestrooi aan tafel met de rest van de gremolata. Lekker bij asperges, een mootje zalm uit de oven of een gebakken witvisje.

Tips! Kijk voor verkooppunten op www.opperdoezerronde.nl. Bij sommige supermarkten kunt u ze alleen online bestellen. Vraag ook eens de betere groenteboer. En niet te lang wachten, want na september is het weer voorbij.

Uit een pakje: • Cela Vita Oma’s Vastkokende Aardappels

• Ingrediënten: Aardappelen, 7% zout.

• (Voor de goede orde: de fabrikant uit dit pakjesvoorbeeld is niet dezelfde als genoemd in dit artikel.)

