Opnieuw zware aardbeving in Mexico

Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Het is de vierde zware aardbeving in Mexico deze maand.

Zaterdag werd het land getroffen door een aardbeving van kracht 6.1 in de zuidelijke deelstaat Oaxaca. Afgelopen dinsdag was er een beving van kracht 7.1, waarbij ruim driehonderd mensen om het leven kwamen.

Eerder deze maand vond in Mexico ook al een beving plaats, met een kracht van 8.1. Ook die eiste tientallen levens. Onder meer de zuidelijke stad Juchitán werd toen hard getroffen.