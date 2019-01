Opnieuw tegenslag voor May in parlement

Als de brexit-deal van de Britse premier May volgende week wordt weggestemd, moet ze het parlement binnen drie dagen een ander akkoord voorleggen. Dat eiste gisteren een meerderheid in het parlement van haar.

De eis geldt als een nieuwe, lastige tegenslag voor May, die er tot gisteren op rekende dat ze drie weken zou hebben om bij een ‘no’ van het parlement een alternatief brexit-plan te bedenken. Nu zal ze er hoogstwaarschijnlijk al op 21 januari mee moeten komen.

Het Lagerhuis begon gisteren opnieuw een reeks debatten in aanloop naar de stemming over het brexit-akkoord dat May sloot met de EU. De stemming over het akkoord is gepland voor volgende week dinsdag. Een eerdere stemmingsronde, die geagendeerd stond voor december, stelde ze op het laatste moment uit.

De afgelopen weken probeerde May meer duidelijkheid te geven over de maatregelen die moeten voorkomen dat er ooit weer een fysieke grens zal ontstaan langs Noord-Ierland. Maar ook nieuwe woorden daarover brachten geen wonderen teweeg: ook bij deze stemming is de verwachting niet groot dat ze haar eigen partij meekrijgt, laat staan de parlementsleden van de Noord-Ierse partij DUP.

Nieuw referendum

Wat er gebeurt als het parlement het akkoord wegstemt, is onbekend. Het enige dat vaststaat is dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de EU verlaat.

Een alternatief plan zou kunnen inhouden dat het volk opnieuw naar zijn mening wordt gevraagd, in een nieuw referendum. Het kan ook inhouden dat het bestaande akkoord, voorzien van een kleine wijziging, opnieuw wordt voorgelegd of dat May voorstelt om dezelfde relatie met de EU aan te gaan als Noorwegen heeft. Noorwegen maakt geen deel uit van de EU, maar heeft er wel een innige handelsrelatie mee.

Conservatieve parlementsleden die zich gisteren voor de versnelling uitspraken, verklaarden dat ze wilden voorkomen dat de regering moeilijke nieuwe besluiten voor zich uit blijft schuiven, waardoor uiteindelijk ook het Lagerhuis geen tijd meer zal hebben om zich een mening te vormen over nieuwe voorstellen.

Het pijnlijke voor May zat hem erin dat het idee om May te dwingen snel alternatieven aan te dragen, van een partijgenoot van haar afkomstig was: Dominic Grieve. Hij wil graag onderzoeken of er een parlementaire meerderheid te vinden is voor een van de alternatieven. Mocht dat zo zijn, dan blijft wel de vraag of de wens van de Britten ook werkelijkheid kan worden, want de Britten kunnen in hun eentje geen akkoorden sluiten, daar zijn ook andere landen bij nodig.

Dat er überhaupt over het amendement gestemd mocht worden, was op zichzelf al een politieke aardverschuiving. Parlementsvoorzitter Bercow zou door zijn adviseurs zijn aangeraden om de eis van Grieve niet in stemming te brengen, omdat hij volgens de regels van het Lagerhuis waarschijnlijk geen amendement mocht indienen. Hij mocht het toch. Maar nu een keer de normale gang van zaken is doorbroken, is daardoor ook de mogelijkheid ontstaan dat de rest van het brexit-debat ook volgens nieuwe regels zal plaatsvinden. Ook dat leidde weer tot politieke woede en tumult.