Opnieuw schadelijk grafiet vrijgekomen bij fabriek van Tata Steel

Omwonenden, met name in Wijk aan Zee, hebben sinds november vorig jaar regelmatig last van de grafietneerslag die veroorzaakt wordt door de fabriek van Tata Steel. Het staalbedrijf is al tientallen keren beboet. De uitstoot werd vorig jaar zo hevig, dat bewoners van de plaats tientallen klachten indienden bij de omgevingsdienst.

De grafietwolken ontstaan bij de verwerking van een restproduct van staal en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van jonge kinderen, concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onlangs in een onderzoek naar de neerslag van de stof bij Wijk aan Zee. In de grafietneerslag zitten zogeheten zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), zoals lood, mangaan en vanadium. Van deze metalen is de geschatte blootstelling in Wijk aan Zee zodanig hoog dat dit ongewenst is voor de gezondheid, stelde het RIVM.

Maatregelen Zo is van lood bekend dat dit vooral bij jonge kinderen effect kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Omdat de blootstelling aan lood in het dagelijks leven eigenlijk al te hoog is, dient elke andere blootstelling daarom beperkt te worden, adviseert het RIVM. Met name buiten spelende kinderen lopen risico de schadelijke stoffen via hand-mond-contact binnen te krijgen. Eerder beloofde het bedrijf al beterschap, volgens Tata Steel zijn er sinds november vorig jaar nog slechts drie kleinere grafietemissies geweest. Het bedrijf bouwt inmiddels een hal die over het verwerkingsproces komt te staan. Tata Steel kondigde afgelopen week per direct maatregelen aan om de grafietuitstoot ‘maximaal te voorkomen’. Een aantal dagen later regende het zaterdag weer grafiet.

