Opnieuw rel rond United Airlines: hond dood in bagageruim

Welgeteld 18 dieren overleden afgelopen jaar in een vliegtuig van United Airlines. Veel en veel meer dan bij andere luchtvaartmaatschappijen. Zij hebben gezamenlijk in een jaar tijd zes keer meegemaakt dat een dier stierf tijdens een vlucht. Het hondje dat maandagnacht dood werd gevonden in het bagagerek van United Airlines, een plek waar dieren helemaal niet opgeborgen mogen worden, maakte de meeste emoties los.

Een passagier vertelt op twitter hoe het er aan toe ging. De stewardess zou menen dat de hond die in een reistas zat, niet in het gangpad of onder de stoel mocht worden geplaatst. Waarom niet, is onduidelijk. Al is algemeen wel bekend dat luchtvaartmaatschappijen veel last hebben van de ontlasting van dieren. Ze poepen en plassen wat af.

Dat was in februari reden voor United Airlines om de regels aan te scherpen voor het meenemen van dieren. Als er een verklaring is van een arts dat de passagier voor ‘emotionele steun’ echt dat dier mee moet nemen, mag het. Daartoe moet een passagier dan wel minimaal 48 uur van tevoren met een brief van een deskundige aantonen dat zij het toestel echt niet in durft zonder het beestje. Anders gaat het 125 dollar per dier kosten.

Pauw mocht niet mee Zo hoopt United ook dat er minder vaak bijzondere huisdieren als egels, insecten, knaagdieren, spinnen en slangen worden meegenomen. In januari dit jaar was er nog gedoe omtrent een pauw. Een Amerikaanse kunstenares had speciaal voor de pauw een ticket gekocht zodat deze een eigen stoel zou hebben in een vlucht van Newark naar Los Angeles. United Airlines hield het dier bij de gate tegen. Op social media was daar wel begrip voor, maar de dood van een 10 maanden jonge zwarte Franse Bulldog deze week tijdens een vlucht van Houston naar New York riep veel online woede op. De getuige voelde zich rot omdat ze niet heeft ingegrepen toen de stewardess erop aandrong dat het dier in het bagagerek moest. “Ik dacht misschien hebben ze daar wel luchtventilatie waar ik niet vanaf weet”, aldus de toeschouwer. “Aan het einde van de vlucht trof de vrouw haar hondje dood aan. Ze zat huilend in het gangpad, alle andere passagiers waren verbijsterd. ” Al snel kwam een foto van het hondje online en de rel was compleet. De tweet met de tekst –‘ik ben getraumatiseerd, huisdieren zijn als familie”- werd meer dan duizend keer gedeeld en zesduizend keer ‘geliked’. Er verschenen oproepen om de luchtvaartmaatschappij te boycotten.

Tragische fout United heeft direct erkend dat hier een enorme fout is gemaakt. Ze onderzoekt wie vond dat de hond opgeborgen moest worden en waarom. “Dit is een tragisch ongeluk dat nooit had mogen gebeuren”, zegt een woordvoerder in the New York Times. “Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor deze tragedie en uitten onze diepste condoleances voor de familie." De dood van dit hondje is niet het eerste schandaal rondom United. Vorig jaar werd een passagier hardhandig uit zijn stoel getrokken en aan zijn handen door het gangpad gesleept op een vlucht die te vol zat. Vier man moest eruit, maar niemand wilde vrijwillig. Er werd geloot waardoor vier passagiers de klos waren. Een van hen weigerde echter en werd vervolgens met fysieke kracht uit het toestel verwijderd.