Opnieuw raketaanvallen op Syrië, opnieuw wordt Israël verdacht

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die de ontwikkelingen in Syrië vanuit Engeland volgt, zijn bij de bombardementen onder andere een opslagplaats voor raketten geraakt. Onder de slachtoffers zouden vooral Iraniërs zijn. Het aantal van 26 doden kan oplopen, omdat er meer dan zestig gewonden zijn geteld en verschillende mensen worden vermist.

De Syrische staatstelevisie heeft beelden laten zien van zware raketexplosies, onder meer in de buurt van de steden Hama en Aleppo.

Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de aanvallen maar de verdenking, onder meer van het Syrisch Observatorium, gaat naar Israël. Dat land voert vaker aanvallen uit in Syrië, onder andere eerder deze maand op een vliegbasis in Homs. Ook toen kwamen vooral Iraniërs om het leven. Israël houdt de kaken stijf op elkaar.

Dreigementen De Israëlische minister van defensie, Avigdor Lieberman, zei vorige week in een interview dat zijn land zal terugslaan als het wordt aangevallen door Iran. De Iraanse hoofdstad Teheran zal, zo zei hij, dan het doelwit zijn. Iran heeft sinds het begin van de Syrische burgeroorlog, zeven jaar geleden, duizenden landgenoten naar bondgenoot Syrië gestuurd om de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad te helpen. Ook heeft Teheran gedreigd met aanvallen op militaire bases in Israël die, naar eigen zeggen, binnen schootsafstand liggen.