Opnieuw onderzoek naar terreurverdachten in Rotterdam

De politie onderzoekt de ‘aard en omvang’ van de terroristische dreiging van de verdachten die dit weekend zijn opgepakt in Rotterdam. Zaterdag pakte de politie vijf verdachten op: in de ochtend vier mannen, later die dag een vijfde. Volgens de politie zijn de mannen tussen de 20 en 30 jaar en komen ze uit niet-westerse landen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Na de arrestaties zijn de locaties van de aanhoudingen doorzocht.

Lees verder na de advertentie

Het is niet de eerste keer dat Rotterdam verdachten aanhoudt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag

Van de vijf verdachten bevond één man zich in de Duitse stad Mainz. Hij is volgens Duitse media een 26-jarige Syriër. Net als de anderen woont hij in Rotterdam, maar tijdens zijn aanhouding was hij in Duitsland, zegt een woordvoerder van de politie. De Rotterdamse politie heeft om zijn overlevering gevraagd. Hoe snel dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

De verdachten zijn dit weekend verhoord. Het onderzoek gaat de komende tijd door, zegt een politiewoordvoerder. Vanwege het lopende onderzoek kan hij nog niets zeggen over de aard van de dreiging. Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn de aanhoudingen geen aanleiding om de veiligheidsmaatregelen rond Oud en Nieuw op te schroeven.

Eerdere arrestaties Het is niet de eerste keer dat Rotterdam verdachten aanhoudt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eind september werden zeven mannen opgepakt vanwege ‘zeer ernstige verdenkingen van het voorbereiden van een grote terroristische aanslag’. Zij kwamen uit Arnhem, Rotterdam, Huissen en Vlaardingen. De mannen zouden van plan zijn geweest om met bomvesten en Kalasjnikovs een aanslag te plegen tijdens een groot evenement. Het OM sprak destijds van een terreurgroep, van wie de spil een 34-jarige man van Iraakse afkomst uit Arnhem is. Hij werd vorig jaar veroordeeld omdat hij eerder een poging deed om uit te reizen naar het kalifaat van IS. De verdachten werden al langere tijd in de gaten gehouden. Ook in juni werden twee verdachten gearresteerd in Rotterdam. Het ging om twee mannen van 22 en 27 jaar van Marokkaanse afkomst. Ze zouden op korte termijn een aanslag hebben willen plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland. De aanhoudingen van dit weekend hebben echter niets te maken met de eerdere arrestaties, benadrukt een politiewoordvoerder. Hij wil niet ingaan op de aard van de dreiging, maar noemt de aanhoudingen ‘een geval van better safe than sorry’. “Het kan zijn dat de zaak uiteindelijk te mager blijkt, maar we konden het ons niet permitteren om eerst verder onderzoek te doen en een heel netwerk in kaart te brengen. We staan aan de vooravond van een belangrijk evenement: de jaarwisseling. Daarom willen we geen enkel risico nemen.”

Lees ook: