Opnieuw officier van justitie doelwit van aanslag: No Surrender-oprichter zou opdracht hebben gegeven

Maandagavond werd in Sliedrecht een 44-jarige man aangehouden die zijn instructies voor een aanslag zou hebben gekregen van Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender.

Otto is niet aangehouden, dat hoeft ook niet want hij zit momenteel al in voorarrest in de gevangenis in Middelburg voor onder meer bedreiging, afpersing, brandstichting en mishandeling. De bedreigde officier is hoogstwaarschijnlijk Greetje Bos, de officier die zijn zaak behandeld. Het OM meldt alleen dat het om de zaaksofficier gaat. Welke maatregelen zijn genomen om de officier te beschermen, meldt het Openbaar Ministerie niet. De komende dagen worden Otto en de aangehouden man ondervraagd over de bedreiging.

Geen nieuw verschijnsel

Bedreiging van officieren is geen nieuw verschijnsel. In 2010 kreeg een Amsterdamse officier van justitie eerst een politiecabine voor haar huis. De dreiging was zo serieus dat zij vervolgens dag en nacht bewaking kreeg en met haar gezin het huis moest verlaten. Ook hier was een relatie met het dossier dat zij voor de rechter bracht. Het ging om een zaak tegen een moordcommando, de zogeheten 'tattookillers'.

Klaas Otto richtte in 2013 No Surrender op, daarvoor was hij lid van Satudarah waarvoor hij een 'chapter', een afdeling, leidde in het Brabantse Zundert. Sinds de oprichting heeft No Surrender opmerkelijke leden gehad als crimineel Willem Holleeder en de oud-president van de Amsterdamse Hells Angels Willem van Boxtel. De specialiteit van No Surrender zou afpersing zijn.

Op 3 en 6 oktober wordt een verzoek tot het verbieden van motorclub Bandidos behandeld

Otto is in 2015 een keer neergeschoten door een autohandelaar die zou zijn afgeperst. Otto gaf vervolgens zijn voorzitterschap van No Surrender op. Hij wilde met de politie over de zaak praten en als voorzitter kan dat niet. Er staat een verbod op praten met de politie. Begin dit jaar werd Otto uit Bergen op Zoom van zijn bed getild door een arrestatieteam. Dat gebeurde met een gepantserde wagen omdat zijn woning zwaar beveiligd was.