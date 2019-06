Opnieuw noodweer: 72.500 bliksemontladingen en veel schade

Zo werden in een zorgcentrum te Udenhout kamers ontruimd vanwege wateroverlast. Die ontstond doordat het dak van het zorgcentrum de hoeveelheid regen niet aan kon, aldus Omroep Brabant.

In Amsterdam vielen vijf lichtgewonden. De brandweer in Amsterdam is nog druk bezig met de laatste meldingen van de stormschade in de stad. Volgens een woordvoerder zijn ploegen van diverse kazernes ingezet om gevaarlijke situaties te verhelpen, zoals omgewaaide bomen op de weg. De gemeente inventariseert momenteel hoeveel bomen er zijn omgewaaid, liet een woordvoerster weten. Een bomenexpert zei al tegen de lokale zender AT5 dat het er “heel ernstig” uitziet en dat er tientallen, mogelijk honderden, bomen zijn omgewaaid.

Het noodweer van afgelopen nacht liet volgens de brandweer een spoor van vernieling achter in de hoofdstad. Naast veel schade door omgewaaide bomen en afgebroken takken, was er ook wateroverlast. Op de Sumatrakade in Oost waaide een deel van een dak af en de afslag S104 vanaf de A10 in Amsterdam-West kon enige tijd niet worden gebruikt omdat de weg onder water stond. Alleen al in de hoofdstad rukt de brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag zo’n 150 keer uit.

In Rotterdam sloot zanger Marco Borsato zijn concertreeks af met een stortbui in de Kuip.

Een windhoos richtte volgens RTV Utrecht veel schade aan in Wilnis en Vinkeveen. In Vinkeveen braken bomen als luciferstokjes en er waaide een feesttent om, meldt de omroep.

De zwaarste windstoot van 127 kilometer per uur werd ook gemeten in Utrecht, aldus Weeronline. Normaal valt volgens het weerbureau in de maand juni gemiddeld 68 millimeter regen, maar lokaal was dat nu ruim 40 millimeter.

Weeronline noteerde de afgelopen nacht circa 72.500 bliksemontladingen door het hele land. Vanuit het westen kwamen meldingen binnen van hagelstenen tot 4 centimeter in doorsnee. Het KNMI heeft de waarschuwing met code oranje in de vroege ochtend ingetrokken.