Opnieuw miljardenboete voor Google wegens machtsmisbruik

Adsense is een advertentiebemiddelaar: websites kunnen met Adsense geld verdienen door advertentieruimte te vullen met reclame-uitingen die door Google worden verzameld. Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager zat Google daarbij concurrenten tussen 2006 en 2016 enorm dwars en maakte zo ‘misbruik van zijn dominante marktpositie’.

Lees verder na de advertentie

Zo sprak Google vanaf 2006 via contracten met deze websites af dat zij alleen advertenties mochten plaatsen via Adsense. Vanaf 2009 zwakte Google dit iets af: het techbedrijf zette voortaan in contracten dat Adsense de ruimtes op de websites moest krijgen waar het meeste geklikt werd. De concurrentie moest genoegen nemen met de plekken die overbleven. Ook stelde Google een minimumeis aan het aantal advertenties van Adsense en eiste het bedrijf dat websites toestemming vroegen voor veranderingen bij het plaatsen van advertenties via concurrenten zoals Yahoo en Microsoft.

Andere bedrijven werd de kans ontnomen om te kunnen concurreren en te innoveren. Ook klanten zijn benadeeld door het gebrek aan een eerlijk speelveld

“Dit is volgens de mededingingsregels van de EU illegaal”, stelde Vestager woensdag in een verklaring. “Andere bedrijven werd de kans ontnomen om te kunnen concurreren en te innoveren. Ook klanten zijn benadeeld door het gebrek aan een eerlijk speelveld.” Google had tussen 2006 en 2016 een marktaandeel van gemiddeld 70 procent. Kort nadat de Europese Commissie in 2016 een onderzoek startte, stopte de techgigant met de illegale praktijken.

De boete bedraagt 1,29 procent van Googles omzet over 2018. Het boetebedrag is bepaald aan de hand van de hoogte van de inkomsten van de advertentiebemiddeling. Bij het tot stand komen van het boetebedrag is ook de duur en de zwaarte van de overtreding meegenomen. De maximale boete die Brussel kan opleggen is 10 procent van de jaaromzet, maar boetes vallen meestal lager uit.

Google-apps Vorig jaar kreeg Google al een boete van 4,34 miljard euro, de hoogste boete die de Europese Commissie ooit uitdeelde. Brussel bestrafte Google toen omdat het bedrijf telefoonfabrikanten onder druk zette om Google-apps automatisch mee te leveren bij de installatie van besturingssysteem Android. Dit deed Google door de populaire appwinkel Google Play te bundelen met de eigen internetbrowser Chrome en Google Search. Zo werden bedrijven die concurrerende apps maken benadeeld. Deze apps moeten immers eerst nog gedownload worden uit de appwinkel. Google paste zijn software na de boete aan om aan de eisen van Vestager tegemoet te komen. De eerste grote boete kreeg de techgigant in 2017. Toen moest Google 2,4 miljard euro betalen omdat het de eigen winkeldienst Google Shopping meer plek gaf in de zoekresultaten dan concurrerende winkeldiensten. Wie online op zoek ging naar een koptelefoon, kreeg eerst de uitgelichte resultaten van Google Shopping te zien en daaronder pas een link naar bijvoorbeeld prijsvergelijkwebsite beslist.nl. Ook in dit geval houdt Google zich inmiddels aan de regels. Het ligt voor de hand dat Google in beroep gaat tegen de boete van de Europese Commissie, aangezien het bedrijf dat bij de twee eerdere boetes ook deed. De manier waarop Vestager Google aanpakt doet denken aan de boetes die Microsoft kreeg opgelegd in de jaren nul. Uiteindelijk betaalde Microsoft 2,2 miljard euro aan boetes.

Lees ook: