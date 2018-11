Opnieuw kraakt de politie de beveiligde telefoons van criminelen

Politie en justitie spreken van een gevoelige slag voor de georganiseerde misdaad. De afgelopen tijd grepen agenten meerdere keren in als uit de berichtenstroom concrete informatie kwam. De 260.000 chatberichten die de recherche inzag, leiden naar zeker honderd verdachten. Ook zijn er automatische wapens in beslag genomen, drugslabs opgerold en is er zeker 90.000 euro aan contant geld gevonden bij huiszoekingen.

Ook de criminelen viel het op dat de politie wel erg veel successen boekte de laatste tijd. Ze kregen argwaan. Er volgden verwijten over en weer over het lekken van informatie. Omdat er een ‘gewelddadige vergelding’ aanstaande leek, besloten politie en justitie naar buiten te komen met het nieuws dat ze de telefoons hebben gekraakt. Hoe lang ze hebben meegelezen, wilde het OM niet zeggen vanwege lopende onderzoeken.

Ogenschijnlijk zijn de zogenoemde cryptofoons doorsneetoestellen. In werkelijkheid is het enige wat je ermee kunt doen versleutelde berichten uitwisselen met andere beveiligde telefoons. Ondanks de prijs van zo’n vijftienhonderd euro per stuk zijn dergelijke apparaten razend populair bij criminelen, bleek eerder al uit de Ennetcom-zaak. Dat was een Nederlandse grootleverancier van cryptofoons, tot de politie de versleutelde berichten achteraf bleek te kunnen ontcijferen. Dat materiaal dient nu als bewijs in vele strafzaken rond de georganiseerde misdaad.

Unieke inkijk Het verschil tussen de Ennetcom-zaak en deze nieuwe kraakactie, is dat rechercheurs nu live konden meekijken. Dat leverde een ‘unieke inkijk’ in de criminele wereld, aldus de politie. De telefoons in deze zaak werden verkocht door een bedrijf in het Gelderse Elst en maakten gebruik van het chatprogramma Ironchat. De vele advertenties van het bedrijf over een cryptofoon waarmee je kunt communiceren buiten het zicht van de autoriteiten, trokken de aandacht van de politie. Nadat er aanwijzingen binnenkwamen dat ook criminelen de toestellen kochten, deed de politie een succesvolle poging om de versleutelde berichten tussen de telefoons te onderscheppen en te ontsleutelen. Dat gebeurde met toestemming van de rechter-commissaris, benadrukt het OM.

Pretty Good Privacy Hoewel technische details nog niet bekend zijn gemaakt, denkt Erik de Jong van het beveiligingsbedrijf Fox-IT, dat de ontwikkelaar van de telefoon fouten heeft gemaakt bij het implementeren van het chatprogramma op de cryptofoon. Ironchat lijkt gebruik te maken van versleuteling gebaseerd op PGP. Dat staat voor Pretty Good Privacy en is een populaire techniek om versleutelde berichten uit te wisselen. Volgens De Jong zijn er geen tekenen dat PGP is gekraakt. “Daarom ga ik ervan uit dat de politie een zwakte in de telefoon heeft gevonden.” Afgelopen vrijdag is de eigenaar van het bedrijf in Elst samen met zijn kompaan aangehouden. De twee mannen worden verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De server en de website van het bedrijf zijn offline gehaald.

