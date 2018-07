Opnieuw komen er schokkende beelden van slachthuizen naar buiten

De beelden die dierenactivisten van Animal Rights naar eigen zeggen met een verborgen camera maakten bij bedrijven die leveren aan eendenslachter Tomassen Duck-To uit Ermelo, zorgden gisteren voor de nodige onrust in de sector. Supermarkt Plus doet per direct geen zaken meer met Tomassen. "Wij zien de beelden en die spreken voor zich", aldus een woordvoerder. Het eendenvlees dat al in de schappen lag, wordt eruit gehaald en afgeleverd bij de voedselbank.

Eenden worden volgens Animal Rights onvoldoende verdoofd en met botte messen geslacht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kondigde aan de komende dagen intensief te controleren. Van de beelden is niet vast te stellen waar die zijn opgenomen. Volgens de dierenrechtenorganisatie komen ze niet van de locatie in Ermelo, maar van bedrijven in Dalfsen, Putten en Epe waar volgens Animal Rights eenden voor Tomassen worden vetgemest. Maar de actievoerders beschuldigen ook de slachter van misstanden. Eenden worden daar onvoldoende verdoofd en met botte messen geslacht. Er zijn levende eenden in afvalbakken van het slachthuis gevonden, stelt directeur Robert Molenaar van Animal Rights. Volgens de directie van Tomassen, groot geworden in vers bevroren pekingeenden en eendendelen, is daar niets van waar. Volgens de eendenslachterij zijn alle afdelingen voorzien van cameratoezicht, dus is precies duidelijk wat er gebeurt.

Voor de productie van eendenvlees worden in Nederland uitsluitend pekingeenden gefokt, een zwaardere eendensoort die weinig eieren oplevert, maar veel vlees. Jaarlijks worden er meer dan 8,5 miljoen eenden geslacht in Nederland. Volgens Animal Rights heeft Tomassen daarin een centrale rol: dit bedrijf begeleidt en betaalt diverse andere eendenbedrijven voor het afleveren van eenden. Tomassen doet de slachting, verwerking en export. Negentig procent van de in Ermelo geproduceerde eenden zou naar Chinese restaurants gaan in Europa, het Midden-Oosten en Singapore. Veren en dons worden verwerkt in kussens en dekbedden.

