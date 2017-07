Opnieuw Giro-succes: Anna van der Breggen wint Giro Rosa

Annemiek van Vleuten eindigde ook op het podium van de Giro Rosa met ruim anderhalve minuut achterstand op Van der Breggen. Daarnaast pakte Van Vleuten ook de berg- en sprinterstrui. Op de Vesuvius, de enige berg in de laatste etappe, bleven alle favorieten bij elkaar en kon de Nederlandse haar roze trui behouden. Haar teamgenote Megan Guarnier, de Amerikaanse die de Giro Rosa vorig jaar won, kwam gisteren als eerste over de streep.

Al op de tweede dag veroverde Van der Breggen de roze trui. De 27-jarige renster die rijdt in de Boels-Dolmansploeg, moest in de heuvelachtige etappe haar meerdere erkennen in Van Vleuten, maar mocht daarna wel het roze aantrekken. Op dat moment had Van Vleuten maar een kleine achterstand op haar landgenote en een flinke strijd om het roze leek aanstaande, aangezien ze allebei vooraf hun zinnen hadden gezet op winst van de Giro Rosa.

In de vierde etappe ging het echter mis voor Van Vleuten. Door de harde wind brak het peloton in stukken en waar Van der Breggen wel in het eerste deel zat, vond Van Vleuten zichzelf terug in het tweede deel en kwam op achterstand van haar concurrente binnen en zag zo haar winstkansen aanzienlijk verkleind worden.

Tweede Giro-overwinning De dag erna revancheerde de renster van Orica-Scott zich wel door een tijdrit over ruim twaalf kilometer te winnen. Van der Breggen werd daar tweede. Lucinda Brand vergrootte het Nederlandse succes in de Giro Rosa door vrijdag de achtste etappe te winnen. Voor Olympisch kampioene Van der Breggen was het de tweede keer dat ze de Giro won. In 2015 was ze eerder al de sterkste. Het was voor Boels-Dolmans een uiterst succesvolle Giro, want naast de roze trui won de ploeg ook de ploegentijdrit al op de eerste dag. Over ruim elf kilometer was Boels-Dolmans – waarin Nederlands kampioene Chantal Blaak de enige landgenote was van Van der Breggen - negentien seconden sneller dan het eveneens Nederlandse Sunweb. Gisteren won het met Guarnier dus ook de laatste etappe. Marianne Vos ontbrak dit jaar in de Giro Rosa. Ze won de koers al drie keer (2011, 2012 en 2014), maar herstelt van een sleutelbeenbreuk die ze begin juni opliep in de Women’s Tour.

